Spis treści: Wypadek podczas nauki jazdy - czy kursant jest pełnoprawnym kierowcą? Wypadek podczas nauki jazdy - kto odpowiada przed sądem: kursant czy instruktor? Odpowiedzialność instruktora podczas nauki jazdy Odpowiedzialność karna, cywilna i kwestia ubezpieczenia OC

Wypadek podczas nauki jazdy - czy kursant jest pełnoprawnym kierowcą?

Zgodnie z art. 3 ustawy o kierujących pojazdami osoba odbywająca szkolenie praktyczne jest traktowana jako kierujący. Oznacza to, że kursant prowadzący samochód nauki jazdy podlega tym samym podstawowym zasadom ruchu drogowego co każdy inny kierowca.

Prawo jasno wskazuje, że kierującym jest nie tylko osoba posiadająca prawo jazdy, ale również ta, która odbywa szkolenie lub zdaje egzamin państwowy. Instruktor pełni funkcję współkierującego i nadzorcy, jednak nie przejmuje automatycznie pełnej odpowiedzialności za manewry osoby szkolonej. W praktyce kursant odpowiada za swoje decyzje za kierownicą, w tym za wymuszenie pierwszeństwa, nieprawidłowy skręt, nieustąpienie drogi czy niezachowanie ostrożności na skrzyżowaniu.

Wypadek podczas nauki jazdy - kto odpowiada przed sądem: kursant czy instruktor?

W wielu postępowaniach sądowych odpowiedzialność karna była dzielona między kursanta i instruktora. Kluczowe znaczenie ma analiza przebiegu zdarzenia oraz zakres zaniedbań obu stron.

W jednym z głośnych przypadków kursantka wykonała nagły skręt w lewo na śliskiej nawierzchni, doprowadzając do zderzenia z nadjeżdżającym pojazdem. W wyniku wypadku zginęła inna kierująca. Sąd skazał kursantkę na 2 lata pozbawienia wolności, a instruktora na 2 lata i 6 miesięcy. Kursantce zarzucono wykonanie niebezpiecznego manewru, natomiast instruktorowi brak właściwej reakcji oraz niedostosowanie pojazdu do warunków drogowych, w tym brak opon zimowych podczas opadów śniegu.

Podobne rozstrzygnięcia zapadały również w innych regionach kraju, m.in. w Warszawie i województwie kujawsko-pomorskim, gdzie sądy uznawały współodpowiedzialność obu stron za skutki wypadków.

Odpowiedzialność instruktora podczas nauki jazdy

Instruktor nauki jazdy ma obowiązek stale nadzorować kursanta i reagować w sytuacjach zagrożenia. W samochodzie szkoleniowym dysponuje dodatkowym pedałem hamulca, jednak nie posiada drugiej kierownicy. Przejęcie kontroli nad pojazdem z prawego fotela jest utrudnione, zwłaszcza przy nagłych manewrach. W wielu sytuacjach reakcja instruktora musi nastąpić w ułamku sekundy, co znacząco ogranicza jego możliwości.

Od prowadzącego szkolenie wymaga się dużego doświadczenia oraz umiejętności przewidywania zachowań kursanta. Nie jest on jednak w stanie zapobiec każdej panicznej reakcji, szczególnie w stresujących sytuacjach drogowych. Jeżeli osoba szkolona wyraźnie nie radzi sobie z obsługą pojazdu, myli pedały, odwraca wzrok od drogi lub traci orientację na skrzyżowaniach, instruktor nie powinien dopuszczać jej do jazdy w normalnym ruchu.

Odpowiedzialność karna, cywilna i kwestia ubezpieczenia OC

W przypadku wypadku podczas nauki jazdy odpowiedzialność ma kilka wymiarów. Postępowanie karne dotyczy winy za spowodowanie zagrożenia lub wypadku, natomiast odpowiedzialność cywilna wiąże się z wypłatą odszkodowań poszkodowanym.

W praktyce szkody materialne i osobowe pokrywane są z polisy OC pojazdu należącego do ośrodka szkolenia. Nie oznacza to jednak, że kursant lub instruktor są zwolnieni z odpowiedzialności karnej. W skrajnych przypadkach możliwe są również roszczenia regresowe ze strony ubezpieczyciela, jeżeli do zdarzenia doszło na skutek rażącego naruszenia przepisów. Te same zasady obowiązują podczas egzaminu państwowego, gdzie zdający również jest traktowany jako kierujący pojazdem.

