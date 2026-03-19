1500 zł mandatu za jazdę na zielonym świetle

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu to wykroczenie zagrożone wysoką karą finansową i 15 punktami karnymi. Mandat wynosi 1500 zł, a w przypadku recydywy rośnie do 3000 zł.

To wykroczenie zagrożone jedną z najwyższych liczb punktów karnych w taryfikatorze. W praktyce oznacza to realne ryzyko utraty prawa jazdy.

Jeżeli zachowanie kierowcy stworzy bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, sprawa może trafić do sądu. W takim przypadku grzywna może wynieść do 30 tys. zł. Dodatkowo możliwy jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Zielone światło nie daje pierwszeństwa przy skręcie

Najczęstszy błąd pojawia się podczas skrętu w drogę poprzeczną. Kierowca, który ma zielone światło i skręca w lewo lub w prawo, musi ustąpić pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu lub na nie wchodzącym.

Dotyczy to sytuacji, w której na przejściu dla pieszych w drodze poprzecznej również świeci się zielone światło. W takim przypadku pierwszeństwo ma pieszy, mimo że kierowca jedzie zgodnie z sygnalizacją.

W praktyce oznacza to, że kierowca skręcający przecina tor ruchu pieszego i ma obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa.

Zielony sygnał na sygnalizatorze S-1 oznacza wyłącznie zezwolenie na wjazd za sygnalizator. Nie zwalnia z obowiązku stosowania się do zasad pierwszeństwa określonych w przepisach Prawa o ruchu drogowym.

Kiedy zielone światło nie pozwala na jazdę?

Są sytuacje, w których kierowca nie powinien wjeżdżać na skrzyżowanie mimo zielonego światła. Dotyczy to przypadku, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Wjazd w takiej sytuacji prowadzi do zablokowania skrzyżowania. Za to wykroczenie grozi mandat w wysokości 300 zł oraz 4 punkty karne.

Jeszcze wyższe kary obowiązują na torowiskach. Zatrzymanie pojazdu na torowisku tramwajowym oznacza mandat 500 zł i 5 punktów karnych. W przypadku przejazdu kolejowego kara wynosi 2000 zł (w recydywie 4000 zł) oraz 15 punktów karnych.

Zielone światło to nie wszystko

Zielone światło jest sygnałem warunkowym. Oznacza możliwość jazdy, ale tylko przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa i pierwszeństwa.

Kierowca ma obowiązek obserwować sytuację na drodze i uwzględniać pieszych oraz innych uczestników ruchu. Szczególną ostrożność należy zachować podczas skrętu oraz w przypadku zatoru na skrzyżowaniu.

