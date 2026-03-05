Wpisał cel w nawigację, dostał 500 zł mandatu i 12 punktów
Mandat za korzystanie z nawigacji w telefonie. Brzmi jak żart? Tymczasem jeśli kierowca robi to w sposób, który nie jest zgodny z przepisami, wystarczy, żeby policjant wystawił mandat na 500 zł i dopisał do konta aż 12 punktów. Dwa takie wykroczenia powodują, że osiągamy maksymalny limit punktów karnych, po którego przekroczeniu tracimy prawo jazdy.
To jedna z najsurowszych kar w polskim taryfikatorze. Dodatkowo, w marcu policja prowadzi ogólnopolską akcję "Łapki na kierownicę", podczas której funkcjonariusze za pomocą dronów czy z pokładów nieoznakowanych radiowozów wypatrują kierowców z telefonem w ręce.
Mandat za nawigację w telefonie
Art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym zabrania kierującemu pojazdem "korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku". Sformułowanie to dotyczy każdego rodzaju korzystania z telefonu w sposób wymagający trzymania go w ręce.
Przed nowelizacją przepisów za trzymanie telefonu w ręce podczas jazdy groziło 5 punktów karnych. Po zaostrzeniu kara wzrosła do 12 punktów, co oznacza, że dwa takie mandaty w ciągu roku wystarczą, żeby osiągnąć limit.
Kiedy nawigacja w telefonie jest legalna
Przepisy nie zabraniają korzystania z nawigacji w telefonie jako takiej. Warunkiem jest to, żeby telefon był zamontowany w uchwycie - na szybie przedniej, na desce rozdzielczej lub na kratce nawiewu. Dopóki kierowca nie trzyma urządzenia w ręce, może z niego korzystać, zerkać na mapę, wpisywać cele na ekranie czy zmieniać ustawienia.
Nawigacja za granicą - przepisy mogą być jeszcze surowsze
Polskie regulacje nie są wyjątkiem w Europie. Wiele krajów ma własne przepisy dotyczące korzystania z nawigacji, a niektóre z nich idą znacznie dalej niż polskie prawo.
We Francji mandat za trzymanie telefonu w ręce podczas jazdy wynosi 135 euro, ale policjant może go podwyższyć, jeśli uzna, że zachowanie kierowcy stwarzało bezpośrednie zagrożenie. W Holandii kara sięga 420 euro, a w Wielkiej Brytanii 200 funtów. Niektóre kraje, jak Hiszpania, dopuszczają korzystanie wyłącznie z systemów nawigacji wbudowanych w samochód lub zamontowanych na stałe - sam uchwyt na szybę może nie wystarczyć, jeśli zasłania pole widzenia kierowcy.
Przed wyjazdem za granicę warto sprawdzić lokalne przepisy dotyczące nie tylko telefonów, ale też montażu urządzeń na szybie przedniej - w kilku krajach europejskich jakiekolwiek przedmioty na szybie, w tym uchwyty na telefon i wideorejestratory, są niedozwolone.
Jak uniknąć mandatu za nawigację - zasada jest prosta
Telefon powinien być zamontowany w uchwycie na wysokości wzroku, najlepiej jak najbliżej osi kierownicy, co minimalizuje czas odwracania oczu od drogi. Warto korzystać z poleceń głosowych, jeśli takie są dostępne. Trzeba mieć na uwadze, że przy prędkości 100 km/h pojazd przejeżdża prawie 28 metrów na sekundę - w tym czasie na drodze może się wiele zmienić. Gdy będziemy zajęci wpisywaniem czy wyszukiwaniem celu, może nie starczyć czasu na reakcję na sytuację przed nami.