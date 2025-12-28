W skrócie Od 2026 roku wzrosną kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC, co jest wynikiem podniesienia płacy minimalnej.

Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu, długości okresu bez polisy oraz płacy minimalnej.

Jedynym skutecznym sposobem uniknięcia kar jest pilnowanie ważności OC oraz przechowywanie dowodów wykupienia polisy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W 2026 roku ponownie wzrosną kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu. Jak tłumaczą eksperci, wynika to z bezpośredniego powiązania wysokości sankcji z minimalnym wynagrodzeniem, które od stycznia przyszłego roku wyniesie 4806 zł brutto.

Trzeba pamiętać, że każdy samochód wprowadzony do ruchu w Polsce musi być objęty obowiązkową polisą ubezpieczenia OC. Jej podstawowym celem jest zapewnienie ochrony zdrowia i mienia osobom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, które zostało spowodowane przez kierującego pojazdem. Polisa pełni również funkcję ochronną dla samego sprawcy zdarzenia - zabezpiecza go przed koniecznością naprawienia wyrządzonych krzywd z własnego majątku.

Ile wyniesie kara za brak ubezpieczenia OC w 2026 roku?

Wysokość kary za brak ważnej polisy OC uzależniona jest od typu pojazdu oraz od czasu, przez jaki właściciel nie posiadał ubezpieczenia. Zgodnie z art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, w pierwszej połowie 2026 roku maksymalna kara za brak ubezpieczenia pojazdu mechanicznego wyniesie 14 418 zł. Jest to kwota, która dotyczy właścicieli pojazdów ciężarowych pozostających bez polisy przez ponad 14 dni. Właściciele samochodów osobowych zostaną obciążeni nieco łagodniej.

W przypadku samochodu osobowego, kara wynosi:

do 3 dni bez polisy - 1922 zł (obecnie 1870 zł),

od 4 do 14 dni - 4810 (obecnie 4666 zł),

powyżej 14 dni - 9612 zł (obecnie 9330 zł).

W przypadku samochodu ciężarowego i autobusu, kara wynosi:

do 3 dni bez polisy - 2884 zł (obecnie 2800 zł),

od 4 do 14 dni - 7209 zł (obecnie 7000 zł),

powyżej 14 dni - 14 418 zł (obecnie 14000 zł).

Kary ustalane są na podstawie wielokrotności minimalnego wynagrodzenia:

samochody osobowe - 2× płaca minimalna,

ciężarówki, ciągniki, autobusy - 3× płaca minimalna,

motocykle i inne pojazdy - 1/3 płacy minimalnej.

Za pobór opłat za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Kontrole w tym zakresie prowadzone są zarówno wewnętrznie przez UFG, jak i dzięki informacjom otrzymywanym od organów uprawnionych do kontroli ruchu drogowego.

Od czego zależy cena ubezpieczenia OC?

Cena obowiązkowego ubezpieczenia OC może się znacznie różnić w zależności od kilku istotnych czynników:

wiek i doświadczenie kierowcy - młodzi kierowcy płacą wyższe składki,

miejsce zamieszkania - mieszkańcy większych miast płacą więcej ze względu na wyższe ryzyko,

typ i moc pojazdu - samochody o mocniejszych silnikach są droższe w ubezpieczeniu,

historia szkód - wcześniejsze kolizje i wypadki podnoszą koszty,

przeznaczenie auta - auta prywatne są tańsze niż służbowe,

forma płatności - jednorazowa płatność online często obniża składkę.

Jak uniknąć kary za brak OC?

Każdy właściciel pojazdu, który otrzyma wezwanie od UFG, powinien przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia OC w wskazanym okresie. Zdarza się, że zakład ubezpieczeń nie przekazał prawidłowo informacji o polisie, co prowadzi do niesłusznego stwierdzenia braku ubezpieczenia. W sytuacjach, gdy obowiązek posiadania OC nie ciążył na pojeździe - np. gdy samochód został skradziony - należy przedstawić odpowiednie dokumenty, np. zgłoszenie kradzieży na policję.

W przypadku sprzedaży pojazdu przed okresem wskazanym przez UFG, niezbędne jest dostarczenie umowy sprzedaży oraz dowodów potwierdzających posiadanie ważnej polisy OC aż do dnia sprzedaży. Najlepszym sposobem na uniknięcie kary jest jednak regularne sprawdzanie ważności polisy i zachowanie potwierdzeń zawarcia umowy.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL