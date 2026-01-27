Spis treści: Od jakich prędkości łapie fotoradar? Czy jest tolerancja na odcinkowym pomiarze prędkości? Czy można przekroczyć prędkość o 10 km/h? Jaki mandat za przekroczenie prędkości?

Od jakich prędkości łapie fotoradar?

System wyciąga pomocną dłoń do takich kierowców, którzy nie mieli na celu znaczącego przekroczenia prędkości, a jedynie np. zagapili się i jechali o kilka kilometrów na godzinę szybciej niż stanowi ograniczenie na danym odcinku. Obowiązuje swego rodzaju bufor bezpieczeństwa, w ramach którego nawet, jeśli dojdzie do szybszej jazdy, urządzenie nie zarejestruje wykroczenia. W praktyce fotoradar nie wykonuje zdjęcia, jeżeli prędkość pojazdu jest wyższa od ograniczenia maksymalnie o 10 km/h. Dopiero po przekroczeniu tego zakresu system uzna, że przepisy zostały naruszone.

Stosunkowo niedawno fotoradary były jeszcze bardziej pobłażliwe. Niektóre urządzenia ustawione były w taki sposób, by wykrywać wykroczenie dopiero wtedy, kiedy prędkość została przekroczona o co najmniej 20 km/h. Potwierdzały to raporty Najwyższej Izby Kontroli dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. NIK interweniowała w tej sprawie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego i ostatecznie sytuacja uległa normalizacji. GITD zastosował się do zaleceń NIK. Tym samym zrezygnowano z ustawiania tolerancji znacznie powyżej dopuszczalnego ograniczenia prędkości.

Zaznaczmy jednak, że ustanowienie buforu o 10 km/h powyżej obowiązującego ograniczenia nie jest tylko dobrą wolą służb. Kwestię tę reguluje bowiem Prawo o ruchu drogowym. W zapisach ustawy można przeczytać bowiem, że "sposób dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące, z uwzględnieniem progów prędkości dostosowanych do obowiązującego na drodze ograniczenia prędkości, oraz przetwarzania przez te urządzenia zarejestrowanych danych, a także biorąc pod uwagę możliwość błędu kierowcy do 10 km/h włącznie w utrzymaniu dopuszczalnej prędkości".

Czy jest tolerancja na odcinkowym pomiarze prędkości?

Oczywiście próg ten dotyczy nie tylko samych fotoradarów, ale też odcinkowych pomiarów prędkości. Kierowcy muszą jednak pamiętać, że w tym drugim przypadku system nie mierzy chwilowej prędkości, ale oblicza średnią na podstawie całego kontrolowanego fragmentu trasy. W związku z tym jeżeli średnia prędkość danego pojazdu będzie wyższa niż te "dodatkowe" 10 km/h kierowca musi liczyć się z mandatem.

Czy można przekroczyć prędkość o 10 km/h?

Przekroczenie prędkości o 10 km/h nie zawsze nie będzie wiązać się z mandatem. Opisany wyżej bufor dotyczy bowiem tylko fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Jeżeli będziemy jechać szybciej niż wskazuje ograniczenie (nawet do ponad 10 km/h) w sytuacji, gdy to policjant prowadzi pomiar, niewątpliwie zakończy się to mandatem.

Co prawda od lat w Polsce funkcjonowała zasada tolerancji i niekarania kierowców za przekroczenie prędkości o 10 km/h, aczkolwiek uległo to zmianie w 2022 roku. Wówczas w życie wszedł nowy taryfikator. Zgodnie z nim każde przekroczenie prędkości może zakończyć się karą.

Jaki mandat za przekroczenie prędkości?

Obecnie mandaty za przekroczenie prędkości prezentują się następująco:

do 10 km/h - 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - 800 zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - 1000 zł i 11 punktów karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł, 13 punktów karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł, 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - 2500 zł, 15 punktów karnych

Do tego trzeba pamiętać o zasadzie recydywy. Zgodnie z nią kierowca, który w ciągu dwóch lat ponownie dopuści się jednego z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym, musi liczyć się z dwukrotnie wyższym mandatem. Podkreślmy, że podwojeniu ulega sam mandat, liczba punktów karnych pozostaje bez zmian. W przypadku przekroczenia prędkości kary wyglądają następująco:

31-40 km/h - mandat 1 600 zł i 9 punktów karnych

41-50 km/h - mandat 2 000 zł i 11 punktów karnych

51-60 km/h - mandat 3 000 zł i 13 punktów karnych

61-70 km/h - mandat 4 000 zł i 14 punktów karnych

71 km/h i więcej - mandat 5 000 zł i 15 punktów karnych

