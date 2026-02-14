Spis treści: Co to jest obieg wewnętrzny w samochodzie? Jak działa obieg wewnętrzny w samochodzie? Obieg wewnętrzny a zużycie paliwa i zasięg elektryka Kiedy nie używać obiegu wewnętrznego w samochodzie?

Chodzi o przycisk recyrkulacji powietrza. Znajdziemy go w każdym samochodzie - ma symbol auta z zakrzywioną strzałką wskazującą do wnętrza kabiny. Część kierowców nigdy go nie włącza, inni trzymają włączony przez cały czas. Żadne z tych podejść nie jest dobre. Prawidłowe używanie recyrkulacji może nie tylko przyspieszyć nagrzewanie wnętrza, ale też zmniejszyć zużycie paliwa i przedłużyć żywotność elementów układu klimatyzacji.

Co to jest obieg wewnętrzny w samochodzie?

Przycisk recyrkulacji zmienia sposób, w jaki układ wentylacji pobiera powietrze. Gdy recyrkulacja jest wyłączona, nawiew ciągnie świeże powietrze z zewnątrz samochodu. Gdy jest włączona, system przestaje pobierać powietrze z zewnątrz i zaczyna obracać tym, które już znajduje się w kabinie.

Różnica jest kluczowa przy nagrzewaniu i schładzaniu wnętrza. Wyobraźmy sobie sytuację, gdy na zewnątrz jest minus 10 stopni Celsjusza, a chcemy mieć w kabinie 20 stopni Celsjusza. Z wyłączoną recyrkulacją nawiew musi nieustannie podgrzewać lodowate powietrze z zewnątrz. Gdy włączymy recyrkulację, system zaczyna obracać powietrze, które już raz podgrzał. Z każdym cyklem temperatura w kabinie rośnie szybciej, bo nagrzewnica nie musi startować od zera.

Jak działa obieg wewnętrzny w samochodzie?

Przy minus 10 stopniach na zewnątrz nagrzewnica musi podnieść temperaturę powietrza o 30 stopni, żeby osiągnąć 20 stopni w kabinie. Jeśli recyrkulacja jest wyłączona, układ ciągle pobiera lodowate powietrze i musi je od nowa podgrzewać.

Z włączoną recyrkulacją sytuacja wygląda inaczej. Po pierwszym cyklu powietrze w kabinie ma już powiedzmy 5 stopni. W kolejnym cyklu system podgrzewa powietrze od 5 do 15 stopni, potem od 15 do 20. Każdy kolejny cykl wymaga mniej energii, bo różnica temperatur jest coraz mniejsza.

Ta sama zasada działa latem przy schładzaniu wnętrza. Gdy wsiadamy do rozgrzanego na słońcu samochodu, temperatura wewnątrz może przekraczać 50 stopni. Włączenie recyrkulacji razem z klimatyzacją pozwala szybciej wypchnąć gorące powietrze i schłodzić kabinę. Sprężarka klimatyzacji może wcześniej przejść w tryb podtrzymania, zamiast pracować na pełnych obrotach.

Obieg wewnętrzny a zużycie paliwa i zasięg elektryka

Mniejsze obciążenie układu klimatyzacji przekłada się na niższe zużycie energii. W samochodach spalinowych oznacza to oszczędność paliwa - klimatyzacja napędzana jest przez silnik i pobiera część jego mocy. Im mniej musi pracować sprężarka i dmuchawa, tym mniej paliwa zużywa samochód. W przypadku samochodów elektrycznych efekt jest jeszcze bardziej widoczny. Badanie opublikowane w 2019 roku w International Journal of Refrigeration wykazało, że używanie recyrkulacji może wydłużyć zasięg elektryka o 11-30 procent.

Prawidłowe używanie recyrkulacji pomaga też przedłużyć żywotność elementów układu klimatyzacji. Sprężarka i dmuchawa nie muszą pracować tak intensywnie, co oznacza wolniejsze zużycie.

Kiedy nie używać obiegu wewnętrznego w samochodzie?

Recyrkulacja ma też swoje wady i nie powinna być włączona przez cały czas jazdy. Główny problem to jakość powietrza w kabinie. Każdy pasażer wydycha dwutlenek węgla, który przy zamkniętym obiegu powietrza gromadzi się w kabinie. Przy dłuższej jeździe z kilkoma osobami może to prowadzić do zawrotów głowy, senności i bólów głowy. Kierowca może mieć trudności z koncentracją i podejmowaniem szybkich decyzji.

Drugi problem dotyczy wilgoci. Przy wyłączonym dopływie świeżego powietrza para wodna z oddechów pasażerów pozostaje w kabinie i osiada na szybach.

Niektórzy radzą też włączać recyrkulację podczas przejazdu przez tunele, w korkach lub gdy chcemy szybko schłodzić wnętrze. To dobra wskazówka - recyrkulacja sprawdza się też przy blokadzie zewnętrznych zapachów i zanieczyszczeń, na przykład podczas jazdy za dymiącą ciężarówką.

