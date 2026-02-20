Spis treści: Jak włączyć prędkościomierz i ograniczenie prędkości w Google Maps? Ostrzeżenia o fotoradarach i utrudnieniach w Google Maps Mandaty za przekroczenie prędkości w Polsce - aktualne stawki

Od listopada 2023 roku Google Maps wyświetla na ekranie prędkościomierz oraz aktualne ograniczenie prędkości w formie znaku drogowego. Gdy kierowca przekroczy dozwolony limit, cyfry na prędkościomierzu zmieniają kolor na czerwony. To przydatne szczególnie na nieznanych drogach, gdzie łatwo przeoczyć znak lub nie wiedzieć, jakie ograniczenie obowiązuje na danym odcinku.

Jak włączyć prędkościomierz i ograniczenie prędkości w Google Maps?

Sęk w tym, że obie funkcje wymagają czasem ręcznego włączenia w ustawieniach aplikacji - nie aktywują się same po aktualizacji. Żeby je uruchomić, trzeba wejść w ustawienia nawigacji i osobno zaznaczyć dwie opcje: "Prędkościomierz" oraz "Ograniczenia prędkości". Dopiero włączenie obu sprawia, że na ekranie pojawia się zarówno aktualna prędkość, jak i obowiązujący limit. Jeśli żadna z tych informacji nie wyświetla się podczas nawigowania, warto najpierw sprawdzić, czy aplikacja jest zaktualizowana do najnowszej wersji, a dopiero potem szukać obu opcji w ustawieniach.

Warto wiedzieć, że funkcja prędkościomierza oraz ostrzegania o fotoradarach i kontrolach policyjnych nie jest dostępna we wszystkich krajach - w niektórych lokalne przepisy zabraniają tego typu powiadomień. W Polsce obie funkcje działają bez ograniczeń.

Ostrzeżenia o fotoradarach i utrudnieniach w Google Maps

Oprócz prędkościomierza Google Maps oferuje rozbudowany system powiadomień o sytuacjach na drodze, który działa na zasadzie zbiorowej informacji od użytkowników. Aplikacja ostrzega o wypadkach, korkach, kontrolach policyjnych i fotoradarach, a przejeżdżając obok zgłoszonego incydentu, kierowca może potwierdzić jego aktualność lub zgłosić, że problem już nie występuje.

Informacje o korkach, zamkniętych pasach czy wypadkach pozwalają odpowiednio wcześniej wybrać alternatywną trasę lub dostosować styl jazdy, co przekłada się na niższe zużycie paliwa i krótszy czas przejazdu. Użytkownicy mogą sami dodawać ostrzeżenia - wystarczy kliknąć znak plusa na dole ekranu podczas nawigowania i wybrać jedną z kategorii: "wypadek", "korek", "roboty drogowe", "zamknięcie pasa", "obiekt na drodze" czy "policja".

Mandaty za przekroczenie prędkości w Polsce - aktualne stawki

Nawet niewielkie przekroczenie prędkości wiąże się z mandatem i punktami karnymi. Aktualne stawki wyglądają następująco:

do 10 km/h: 50 zł, 1 punkt karny

11-15 km/h: 100 zł, 2 punkty karne

16-20 km/h: 200 zł, 3 punkty karne

21-25 km/h: 300 zł, 5 punktów karnych

26-30 km/h: 400 zł, 7 punktów karnych

31-40 km/h: 800 zł, 9 punktów karnych

41-50 km/h: 1 tys. zł, 11 punktów karnych

51-60 km/h: 1,5 tys. zł, 13 punktów karnych

61-70 km/h: 2 tys. zł, 14 punktów karnych

powyżej 71 km/h: 2,5 tys. zł, 15 punktów karnych

Kierowca, który popełni poważniejsze wykroczenie prędkościowe po raz drugi w ciągu dwóch lat, jest traktowany jako recydywista i płaci podwójną stawkę:

31-40 km/h: 1,6 tys. zł, 9 punktów karnych

41-50 km/h: 2 tys. zł, 11 punktów karnych

51-60 km/h: 3 tys. zł, 13 punktów karnych

61-70 km/h: 4 tys. zł, 14 punktów karnych

powyżej 71 km/h: 5 tys. zł, 15 punktów karnych

