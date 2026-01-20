W skrócie Google Maps oferuje funkcję Beacony bluetooth, która umożliwia pozycjonowanie w tunelach i miejscach o słabym sygnale GPS.

Funkcja Beacony bluetooth w tunelach jest dostępna wyłącznie na urządzeniach z Androidem i musi zostać aktywowana w ustawieniach aplikacji.

Działanie tej opcji wymaga obecności beaconów w tunelu oraz włączonego bluetooth w telefonie i działa od stycznia 2024 roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Planowanie trasy, ważne punkty, opcja oglądania ulic przez Street View, do tego wybór napędu naszego auta, by optymalnie planować trasę pod kątem zużycia paliwa lub energii - o tych funkcjach Google Maps wie już większość kierowców. Kilkakrotnie pisaliśmy też o takich funkcjonalnościach jak zgłaszanie niebezpieczeństw na drodze, czy o ostrzeżeniach dla kierowcy, którzy przekraczają prędkość. Jedna z opcji jest jednak schowana nieco głębiej w czeluściach ustawień Google Maps - warto ją włączyć, szczególnie, jeśli wybieramy się na nieznane, zagraniczne drogi w Alpach, w których czekają nas przejazdy przez tunele.

Beacony bluetooth - co to za funkcja?

Beacony bluetooth w aplikacji Google Maps to nic innego, jak funkcja, która dzięki niewielkim nadajnikom może określić pozycję nie na podstawie danych satelitarnych, ale dzięki pozycjonowaniu na bazie łączności bluetooth. Przydaje się to szczególnie w miejscach, gdzie sygnał GPS jest słaby lub zanika całkowicie. Mowa nie tylko o długich tunelach, czy miejscach ze słabym połączeniem, ale też choćby wewnątrz budynków lub na wielopoziomowych parkingach.

Beacony bluetooth w tunelach w Google Maps. Jak włączyć przydatną funkcję?

Niestety, domyślnie funkcja "Beacony bluetooth w tunelach" jest wyłączona. Co więcej, obecnie jest ona dostępna wyłącznie dla użytkowników smartfonów z systemem Android. Aby ją włączyć, należy wejść w zakładkę "Ustawienia", następnie "Nawigacja" i przesunąć suwak przy opcji "Beacony bluetooth w tunelach". Finalnie, należy zezwolić aplikacji na połączenie i ustalenie lokalizacji. Co ciekawe, funkcja ta pojawiła się wcześniej w nawigacji Waze, którą już w 2013 roku przejął właśnie Google, choć utrzymuję ją jako odrębną aplikację.

Oczywiście, funkcja działa tylko wówczas, gdy w miejscu, przez które przejeżdżamy znajdują się "beacony", czyli nadajniki - jeśli ich nie ma, nawigacja będzie udzielać wskazówek na przykład na podstawie prędkości, z którą wjechaliśmy do tunelu, co sprawia, że te mogą być nieprecyzyjne.

"Beacony bluetooth w tunelach" to funkcja, która początkowo była dostępna wyłącznie w ramach testów, ale już od stycznia 2024 roku może z niej korzystać każdy użytkownik Google Maps - oczywiście pod warunkiem, że jego aplikacja jest odpowiednio zaktualizowana.

Niektórzy zapytają zapewne - po co mi nawigacja w tunelu, skoro zwykle jest w nim tylko jeden wyjazd? Otóż w przypadku tuneli w Alpach czy tych w większych miastach (choćby w Wiedniu) tunele potrafią się rozgałęziać, czasem też zaraz za nimi znajduję się rozjazd, więc włączona funkcja "Beacony bluetooth w tunelach" pozwala zorientować się, który pas ruchu zająć. Aby wszystko działało, potrzebne są nie tylko nadajniki zewnętrzne - kierowca musi rzecz jasna uruchomić bluetooth w swoim telefonie.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL