Rządy systematycznie zaostrzają przepisy ruchu drogowego. Mandaty sięgają wysokości pensji minimalnej, a za dwa-trzy pozornie niewielkie wykroczenia można pożegnać się z prawem jazdy.

Dlatego kierowcy muszą się mieć na baczności, bo chyba nie ma takiej osoby, która choćby nieświadomie, nigdy nie łamie przepisów.

Coraz więcej nieoznakowanych radiowozów

Komendy policji w całej Polsce korzystają z ogromnej floty radiowozów, również z tych nieoznakowanych. Spory udział w tej grupie mają pojazdy marki BMW. Modele serii 3, zwykle w mocnych wersjach typu 330i, czy hybrydowe 330e xDrive, zupełnie nie wyróżniają się z tłumu.

Mają zwykle stonowane, ciemne kolory i wyglądają jak tysiące samochodów służbowych, którymi uszczęśliwiani są co bardziej zasłużeni pracownicy korporacji.

Nieoznakowany radiowóz BMW Policja

Nieoznakowany radiowóz BMW zdradza jeden detal. Po tym można go rozpoznać

Zdjęcia policyjnych BMW opublikowane w sieci, również te z oficjalnych materiałów policji, zdradzają jeden istotny szczegół: radiowozy, z racji specjalistycznego wyposażenia dodatkowego, mają na dachach dodatkowe anteny.

Są one wmontowane do standardowych anten, zamontowanych na środku, nad tylną szybą. Jeśli więc na trasie spotkasz BMW z dodatkową anteną, wystającą z "płetwy rekina" to możesz mieć pewność, że za kierownicą siedzą funkcjonariusze policji i należy wzmóc czujność.

Jeden detal zdradza, że BMW jest nieoznakowanym radiowozem Policja

Trzeba pamiętać o jednym: jeśli BMW nie ma dodatkowej anteny, to wcale nie jest gwarancja, że nie jest nieoznakowanym radiowozem. Możliwe, że wraz ze zmianą technologii, w kolejnych radiowozach tego elementu nie będzie.

I nie twierdzimy, że policja jeździ wyłącznie BMW. Ale dotychczasowe doświadczenia kierowców podpowiadają, że jeśli trafimy na taki element na aucie bawarskiej marki, to z pewnością mamy do czynienia z "niebieskimi".

Niezmiennie jednak zachęcamy do przepisowej jazdy. Wówczas żadne nieoznakowane radiowozy nie powinny nam być straszne.

Punkty karne za przekroczenie prędkości. Taryfikator 2026

Tak wygląda aktualny taryfikator punktów karnych, jeśli chodzi o przekroczenia prędkości.

do 10 km/h - 1 pkt karny

od 11 do 15 km/h - 2 pkt karne,

od 16 do 20 km/h - 3 pkt karne,

od 21 do 25 km/h - 5 pkt karnych,

od 26 do 30 km/h - 7 pkt karnych,

od 31 do 40 km/h - 9 pkt karnych,

od 41 do 50 km/h - 11 pkt karnych,

od 51 do 60 km/h - 13 pkt karnych,

od 61 do 70 km/h - 14 pkt karnych,

więcej niż 70 km/h - 15 pkt karnych.

