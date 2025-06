Początek wiosny albo koniec jesieni to czas, kiedy większość z nas wymienia opony. Ale co zrobić z tymi, które już swoje przejechały? Gdzie wyrzucić opony, które są zużyte i nie nadają się do dalszego użytku? Oto praktyczny przewodnik.

Dlaczego nie wolno wyrzucać opon do śmieci?

Opony są odpadem, który rozkłada się przez setki lat. Zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Wyrzucenie opon do kosza na zmieszane odpady albo porzucenie w lesie to nie tylko nieodpowiedzialne, ale i nielegalne działanie. Prawo jasno to reguluje - zużyte opony muszą trafić do miejsc, które są przygotowane do ich odbioru i recyklingu.

Według ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r., wyrzucanie opon gdzie popadnie grozi wysokimi karami finansowymi. Czasem nawet odpowiedzialnością karną. Opony, które zalegają w lesie, stają się siedliskiem dla szkodników - to prosta droga do rozprzestrzeniania chorób.

Gdzie wyrzucić opony? Legalne rozwiązania

Gdzie zatem wyrzucić stare opony? Wyrzucić - to może złe słowo. Lepiej powiedzieć: oddać do miejsca, które przyjmie je za darmo lub za symboliczną opłatą. Najprostsza i darmowa opcja to PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Każda gmina ma taki punkt. Przyjmuje on zużyte opony od mieszkańców, ale z zastrzeżeniem: zazwyczaj jest limit sztuk (najczęściej 8-10 rocznie na osobę), ponadto taki punkt przyjmuje tylko opony z samochodów osobowych. Problem z oponami z ciężarówek czy od maszyn rolniczych trzeba rozwiązać inaczej.

Druga opcja to warsztaty wulkanizacyjne. Większość z nich współpracuje z firmami zajmującymi się utylizacją opon i przyjmuje stare opony. Trzeba się jednak liczyć z drobną opłatą, zwykle 5 zł za sztukę. W zamian mamy pewność, że opony zostaną przekazane do recyklingu zgodnie z przepisami.

Recykling opon - co dalej się z nimi dzieje?

Co się dzieje z oponami po tym, jak oddasz je do PSZOK-u czy wulkanizatora? Duża część z nich trafia do recyklingu materiałowego. Opony są rozdrabniane, a ich gumę wykorzystuje się do produkcji rzeczy codziennego użytku: dywaników samochodowych, uszczelek, wycieraczek, obcasów czy nawierzchni boisk.

Inna część trafia do odzysku energetycznego. Opony spalane są w specjalnych piecach, a energia z tego spalania zasila cementownie. To lepsze niż dzikie wysypisko - bo dzięki temu zużyta guma staje się użyteczna.

Są też opony, które można bieżnikować - czyli odnowić im bieżnik i przywrócić do użytku. Ale to rozwiązanie działa tylko raz.

Gdzie oddać opony w swoim mieście?

Jeśli mieszkasz w Warszawie, możesz oddać zużyte opony w PSZOK-u przy ul. Zawodzie 1 lub ul. Płytowej 1. W Łodzi masz do dyspozycji trzy punkty: przy ul. Granicznej 2, ul. Zamiejskiej 1 oraz ul. Kasprowicza 8. We Wrocławiu stare opony przyjmują PSZOK-i przy ul. Michalczyka 9 i ul. Janowskiej 51. W Krakowie taki punkt znajduje się przy ul. Nowohuckiej 1.

