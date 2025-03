Czujnik parkowania oszalał? Sprawdź, co się zepsuło i jak to naprawić

Czujniki parkowania to bardzo przydatne wyposażenie współczesnych samochodów. Ułatwiają parkowanie, a ich zadaniem jest zapobieganie kolizjom i uszkodzeniom karoserii w ciasnych miejscach. W większości przypadków działaniom czujników towarzyszy dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, który staje bardziej intensywny, gdy zbliżamy się do przeszkody lub innego samochodu. Co innego, czy czujnik parkowania ciągle piszczy - wówczas prawdopodobnie mamy do czynienia z awarią. Gdzie szukać przyczyny?