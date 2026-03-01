W skrócie Wojewoda lubelski wydał zgodę na budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S12 Piaski–Dorohucza.

Zmiana przebiegu trasy została wymuszona przez odpady przemysłowe odkryte podczas badań geologicznych na odcinku w rejonie Dorohuczy.

Budowa tego fragmentu to część większego projektu S12 prowadzącej do przejścia granicznego z Ukrainą, podzielonego na cztery etapy.

Jest zgoda na budowę S12 Piaski-Dorohucza. Co oznacza decyzja wojewody?

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli tzw. ZRID, została wydana przez wojewodę lubelskiego Krzysztofa Komorskiego. To kluczowy dokument, bez którego budowa nie może ruszyć. Jak przekazał rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA Łukasz Minkiewicz, decyzja umożliwia przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót.

ZRID otwiera również drogę do wszczęcia procedury odszkodowawczej za nieruchomości przejmowane pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań będzie prowadził wojewoda lubelski. Dla właścicieli gruntów oznacza to początek formalnego procesu związanego z wyceną i wypłatą należnych środków.

Nowa trasa S12 w woj. lubelskim. Jak będzie przebiegać odcinek Piaski-Dorohucza?

Planowany odcinek drogi ekspresowej S12 Piaski-Dorohucza będzie miał niemal 10 kilometrów długości. Powstanie w standardzie dwujezdniowym, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Początek trasy zaplanowano na istniejącym węźle Piaski Wschód. Węzeł ten zostanie rozbudowany w ramach innej inwestycji - na trasie S17 Piaski-Łopiennik.

Przebieg nowej drogi S12 Piaski-Dorohucza GDDKiA

Nowa S12 początkowo pobiegnie po północnej stronie obecnej drogi krajowej nr 12. Następnie przetnie jej ślad i od południa ominie miejscowość Biskupice. Koniec odcinka zaplanowano na wysokości Pełczyna. Tam kierowcy będą mogli zjechać drogą powiatową na obecną DK12.

Dla mieszkańców regionu oznacza to nie tylko poprawę komfortu jazdy, ale też odciążenie lokalnych dróg od ruchu tranzytowego. W dłuższej perspektywie trasa ma stać się częścią ważnego połączenia prowadzącego w stronę granicy z Ukrainą.

Kontrakt za 358 mln zł i zmiana przebiegu trasy

Umowa na projekt i budowę odcinka S12 Piaski-Dorohucza została podpisana w maju 2023 roku. GDDKiA zawarła kontrakt na kwotę niespełna 358 mln zł. Wniosek o wydanie decyzji ZRID trafił do Urzędu Wojewódzkiego w kwietniu 2024 roku.

W trakcie przygotowań do inwestycji pojawił się jednak poważny problem. Po przeprowadzeniu badań geologicznych okazało się, że w rejonie Dorohuczy, na odcinku liczącym blisko 6 kilometrów, pod ziemią znajdują się odpady przemysłowe. W efekcie fragment ten został wyłączony z pierwotnych planów.

Odkrycie wymusiło zmianę przebiegu trasy. Obecnie prowadzone są prace dokumentacyjne związane z nowym wariantem. To oznacza, że część inwestycji wymaga dodatkowych analiz i uzgodnień, zanim będzie mogła przejść do etapu realizacji.

Droga ekspresowa S12 do granicy z Ukrainą. Cztery etapy inwestycji

Budowa odcinka Piaski-Dorohucza to część większego projektu. Cała droga ekspresowa S12 od obwodnicy Piask do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku ma mieć około 75 kilometrów długości. Inwestycję podzielono na cztery etapy.

Najbardziej zaawansowana jest obecnie budowa 14-kilometrowej obwodnicy Chełma. To właśnie ten fragment jest najbliżej ukończenia spośród wszystkich planowanych odcinków.

GDDKiA zakłada, że jeszcze w tym roku zakończy się procedura uzyskiwania decyzji ZRID dla kolejnych fragmentów: Dorohucza-Chełm oraz Chełm-Dorohusk. Oznaczałoby to, że w najbliższych latach realizacja całej trasy może wyraźnie przyspieszyć.

Droga ekspresowa S12 ma w przyszłości pełnić ważną rolę w układzie komunikacyjnym wschodniej Polski. Połączy centralną część województwa lubelskiego z granicą państwa i usprawni ruch w kierunku Ukrainy. Dla kierowców oznacza to krótszy czas przejazdu i większe bezpieczeństwo, a dla regionu - lepsze skomunikowanie z resztą kraju.

