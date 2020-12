Rozbijał szyby w autach młotkiem. Dlaczego to robił?

​Policjanci z warszawskiego Targówka zatrzymali 27-latka podejrzanego o zniszczenie kilkunastu samochodów - poinformowała mł. asp. Irmina Sulich z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Zdjęcie /Policja

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na warszawskim Targówku. Jak przekazała mł. asp. Irmina Sulich na ul. Wolbromskiej i Potulickiej młody mężczyzna demolował zaparkowane pojazdy. "Na miejscu mundurowi ujawnili kilkanaście zniszczonych samochodów, które miały wybite szyby" - powiedziała policjantka.

"Na miejsce przybyła grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpieczyła ślady i dokonała oględzin pojazdów. Policjanci bardzo szybko dotarli do większości właścicieli zniszczonych aut i przyjęli od nich zawiadomienie, część z nich już podała wartość strat, pozostali w najbliższym czasie ustalą, jakie straty ponieśli i jaki jest koszt naprawy uszkodzonych samochodów" - tłumaczyła.



Wskazała, że sprawą zajęli się kryminalni z komisariatu przy ul. Chodeckiej, który pracując nad sprawą zabezpieczyli m.in. zapis monitoringu z pobliskich budynków. "Po kilku dniach zatrzymali 27-latka, który ukrywał się przed nimi w hostelu" - wyjawiła dodając, że podczas rozpytania mieszkaniec Targówka przyznał, że uderzał w szyby młotkiem.



"Po zebraniu materiału dowodowego 27-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty zniszczenia cudzego mienia. Prokurator zastosował wobec mieszkańca Targówka dozór policyjny" - dodała.



Za zarzucane mu czyny może grozić do 5 lat więzienia.