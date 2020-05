Próbowali ukraść nowe auta z salonu Peugeota!

​Białostocka policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy próbowali ukraść auta z salonu samochodowego na obrzeżach miasta. Zanim zostali złapani, uszkodzonych zostało dziewięć innych pojazdów, które chcieli przestawić, by utorować sobie drogę do tych, które były ich celem.

Zdjęcie Jeden z zatrzymanych /Policja

Właściciel salonu oszacował straty materialne na blisko 50 tys. zł - poinformował w poniedziałek zespół prasowy podlaskiej policji.

Reklama

Akcja funkcjonariuszy w samochodowym salonie zaczęła się od informacji o uruchomionym tam w nocy alarmie. Policjanci z patroli, którzy pojechali na miejsce, niedaleko salonu zauważyli dwóch mężczyzn. Jednego z nich zatrzymano po pościgu. Okazało się, że to 22-letni mieszkaniec województwa podkarpackiego. Znaleziono przy nim m.in. kominiarkę. Przy drugim zatrzymanym - 41-latku z Zachodniopomorskiego - łamak, wyciągarkę do zamków samochodowych i wkładkę stacyjki.



Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że celem zatrzymanych były dwa peugeoty o łącznej wartości ponad 300 tys. zł. Młodszy z mężczyzn stał na czatach, podczas gdy starszy włamywał się do samochodów, które - jak przypuszczają policjanci - złodzieje chcieli przestawić, by utorować sobie drogę do tych wybranych. W ten sposób doszło do zniszczeń w dziewięciu autach, gdzie uszkodzone zostały m.in. klamki z wkładkami zamkowymi.

Zdjęcie Złodziejski arsenał / Policja



Dlatego zarzuty obejmują nie tylko usiłowanie kradzieży, ale też uszkodzenie mienia; w sumie to jedenaście zarzutów, za które grozi do 10 lat więzienia. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Białystok-Północ. Jak wynika z informacji PAP ze źródeł policyjnych, ponieważ sąd nie uwzględnił wniosków o areszt tymczasowy obu mężczyzn, obecnie stosowane są wobec nich dozory policyjne i zakazy opuszczania kraju.