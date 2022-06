Nowa fala kradzieży w Rosji. To przez zachodnie sankcje?

Chociaż większość ekspertów twierdzi, że prawdziwe efekty sankcji ekonomicznych Rosja odczuwać zacznie najszybciej jesienią, rosyjscy kierowcy już dziś zmagają się z poważnymi problemami. W tym przypadku nie chodzi o ceny paliwa. Wycofanie się zachodnich marek z rosyjskiego rynku uderza nie tylko w nabywców nowych aut. Coraz większym problemem staje się zaopatrzenie potężnego rosyjskiego rynku w części zamienne.



"Obecnie główny strumień części pochodzi z Chin, w mniejszym stopniu z Turcji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Główne trudności obserwuje się w markach europejskich" - czytamy w serwisie internetowym najstarszego rosyjskiego czasopisma motoryzacyjnego - Za Rulem

Zdaniem rosyjskich analityków w najlepszej sytuacji znajdują się właściciele aut marek chińskich i koreańskich. Pierwsze starają się zaopatrywać klientów na bieżąco, chociaż rosyjski atak na Ukrainę mocno skomplikował kwestie logistyczne. Większych problemów nie ma obecnie z częściami do takich marek jak Kia czy Hyundai, które nie zdecydowały się na opuszczenie Federacji Rosyjskiej po napaści na Ukrainę.



Masz zachodnie auto - masz problem. Rośnie liczba kradzieży

Zdecydowanie gorzej jest z zaopatrzeniem w części do marek europejskich i amerykańskich. Tylko nielicznym ciężarówkom z takim towarem udaje się ominąć europejskie embarga, w wyniku czego części do samochodów dostarczane są "w bardzo ograniczonych ilościach". Lokalne media starają się uspokajać kierowców, że rolę centrum zaopatrzenia dla Rosji przejmują właśnie Zjednoczone Emiraty Arabskie. W efekcie strumień zamienników - chociaż wątły - wciąż płynie i "nie należy obawiać się całkowitego braku części do samochodów".



W rzeczywistości kolejne miesiące mogą się jednak okazać bardzo trudne, zwłaszcza jeśli konflikt, a co za tym idzie - również sankcje - rozciągnie się w czasie. Wyzwaniem dla kierowców może się okazać zima, która - zwłaszcza w Rosji - nie oszczędza zmotoryzowanych i pojazdów.



Warto dodać, że problemy z zaopatrzeniem w części już przełożyły się na skokowy wzrost przestępczości "samochodowej". W skali rok do roku liczba kradzieży aut, które - w większości przypadków rozkręcane są na część - wzrosła w Rosji aż o jedną trzecią.



