Ile zarabia kierowca tira, a ile busa? Najnowsze dane z Polski

Polski Instytut Transportu Drogowego (PITD) podzielił się wynikami badania przeprowadzonego wśród kierowców zawodowych w Polsce. Zatrudnionych w transporcie pytano m.in. o wysokość zarobków.

W badaniu ankietowym wzięło udział 830 kierowców. Blisko 90 proc. z nich prowadzi tzw. "tiry" czyli zestawy składające się z ciągnika siodłowego i naczepy. Zaledwie 6 proc. ankietowanych jeździ na tzw. "kurierce", czyli prowadzi samochody dostawcze o DMC poniżej 3,5 tony (prawo jazdy kategorii B).



Jak wynika z danych Instytutu:



53 proc. ankietowanych kierowców pracuje w ruchu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej,

8 proc. badanych realizuje trasy międzynarodowe poza UE,



22 proc. jest zatrudnionych w ruchu krajowym,

16 proc. ankietowanych wykonuje ruch typowo lokalny.

Kim jest kierowca tira w Polsce?

Co ciekawe, aż 98 proc. ankietowanych to mężczyźni, z których zdecydowana większość - bo aż 69 proc. badanych - ma mniej niż 40 lat. Najliczniej reprezentowana w badaniu grupa wiekowa to 31-40 lat, do której zalicza się aż 38 proc. ankietowanych.

Ponad 10 proc. ankietowanych może się pochwalić wiekiem ponad 51 lat.



Pocieszającym może być fakt, że aż 91 proc. osób zatrudnionych jest na umowę o pracę. Wśród ankietowanych zatrudnienie na umowę zlecenie wynosiło zaledwie 3 proc.



Warto również zweryfikować stereotyp mówiący o tym, że za kierownicą spotkamy głównie osoby słabo wykształcone. 44 proc. ankietowanych deklaruje komunikatywną znajomość języka angielskiego. Dwóch na dziesięciu kierowców zna język niemiecki, a 9 proc. - rosyjski. W sumie 27 proc. ankietowanych kierowców deklaruje znajomość co najmniej jednego z innych języków obcych:

francuskiego,



słowackiego,



czeskiego,



ukraińskiego,



włoskiego,



hiszpańskiego.



Tylko 5 proc. badanych przyznaje się, że nie potrafi porozumiewać się w żadnym języku obcym.



Ciężarówka znaczy wolność? Większość kierowców lubi swoją pracę

Aż 80 proc. pytanych przez PITD zadeklarowało że lubi swoją pracę. Mimo tego, o zmianie zawodu myśli 4 na 10 ankietowanych kierowców. Być może jest to związane z faktem, że aż 60 proc. pozostaje w związkach małżeńskich, a częste wyjazdy nie pomagają w życiu rodzinnym.



Warto dodać, że aż 25,7 proc. ankietowanych odpowiedziało, że największym minusem pracy za kółkiem są właśnie długie rozłąki z rodziną i przyjaciółmi.

Ile lat ma przeciętna polska ciężarówka?

Biorąc pod uwagę, że w badaniu dominują kierowcy w średnim wieku zatrudnieni w małych i średnich firmach, całkiem nieźle prezentują się dane o polskich ciężarówkach. Prawie 4 na 10 ankietowanych kierowców prowadzi służbowo pojazdy nie starsze niż 3 letnie. Dla porównania, jedynie 8 badanych przyznało, że porusza się pojazdem wyprodukowanym ponad 10 lat temu.

Ile zarabia polski kierowca ciężarówki

Dla kierowców zawodowych średnia pensja netto w 2022 roku wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 21,6 proc. Mediana z kolei wzrosła o 1200 zł. W 2022 roku kierowcy samochodów ciężarowych zarabiali średnio 7671 zł - czytamy w raporcie.

Trzeba jednak wiedzieć, że na dane PITD składają się wszystkie dodatki - wynagrodzenie podstawowe, premie czy nadgodziny. Biorąc pod uwagę samą podstawę, czyli umowę o pracę, średnie wynagrodzenie kierowcy ciężarówki w 2022 wyniosło 4399 zł. Autorzy raportu zauważają, że już tylko 17 proc. kierowców zarabiało w ubiegłym roku poniżej 5 tys. zł na rękę.



Aż 56 proc. ankietowanych przyznało, że ich rzeczywiste zarobki przekraczają 7 tys. zł netto. Nie brak i takich, którzy miesięcznie przywożą do domu ponad 9 tys. zł. Zdecydowana większość z nich może się jednak pochwalić ponad 10-letnim doświadczeniem za kierownicą zestawu i związana jest z konkretnym pracodawcą od kilku lat. Taki poziom zarobków osiągalny jest w przypadku prowadzenia tzw. "tira" w ruchu międzynarodowym (najczęściej w krajach UE).

Ile zarabia polski kierowca busa

Na zdecydowanie niższy poziom zarobków liczyć mogą kierowcy busów. W ubiegłym roku średnia wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosiła 5172 zł a mediana zarobków - 4400 zł. Również w tym przypadku mowa o kwocie "na rękę" uwzględniającej wszystkie wpływy. Dla kierowcy busa średnia kwota "podstawy" wynosiła w 2022 roku 3082 zł netto.



