W skrócie Na Florydzie planowane są nowe przepisy wymagające prawa jazdy lub specjalnego pozwolenia do prowadzenia szybkich rowerów elektrycznych.

Wprowadzony zostanie zakaz przeróbek silników i modyfikacji oprogramowania zwiększającego moc e-bike’ów.

Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, wprowadzić szkolenia i obowiązkowe OC dla użytkowników szybszych e-bike’ów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowe przepisy dla rowerów elektrycznych na Florydzie

Projekt ustawy przewiduje, że rowery elektryczne wspomagające pedałowanie przy prędkości od 32 do 45 km/h będą wymagały posiadania prawa jazdy lub specjalnego pozwolenia. W praktyce oznacza to, że szybkie e-bike'i zostaną zakwalifikowane jako motorowery.

Zgodnie z projektem, osoby poniżej 16. roku życia nie będą mogły korzystać z takich pojazdów. Nowe przepisy wprowadzają także obowiązek zgłaszania każdego wypadku z udziałem roweru elektrycznego oraz korzystania z sygnału dźwiękowego podczas wyprzedzania pieszych lub wolniejszych uczestników ruchu.

Każdy użytkownik e-bike'a poruszający się po drogach publicznych będzie musiał przestrzegać zasad zbliżonych do tych, które obowiązują motocyklistów.

Zakaz przeróbek silników w e-bike'ach

Jednym z najważniejszych elementów zmian jest zakaz "podkręcania" silników w rowerach elektrycznych. Floryda chce prawnie zabronić usuwania fabrycznych ograniczników prędkości oraz modyfikacji oprogramowania zwiększającego moc.

Wiele modeli e-bike'ów dostępnych w USA można obecnie łatwo przerobić, co pozwala im osiągać prędkości przekraczające 50 km/h. Takie pojazdy nierzadko dorównują osiągami lekkim motorowerom, jednak wciąż nie wymagają prawa jazdy. Nowe przepisy mają ten stan rzeczy zakończyć.

Planowane regulacje obejmują również zakaz użytkowania rowerów z silnikami o mocy powyżej 750 W (ok. 1 KM) przez osoby niepełnoletnie.

Prawo jazdy i szkolenia dla użytkowników e-bike'ów

Władze Florydy planują wprowadzenie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa ruchu dla kierowców szybszych e-bike'ów. Uzyskanie prawa jazdy kategorii E lub pozwolenia na naukę jazdy będzie warunkiem legalnego poruszania się po drogach publicznych.

Eksperci przewidują, że nowe przepisy mogą doprowadzić do powstania rynku ubezpieczeń dla właścicieli rowerów elektrycznych. Obowiązek zgłaszania wypadków i klasyfikacja e-bike'ów jako motorowerów mogą sprawić, że ubezpieczenie OC stanie się standardem.

W dłuższej perspektywie Floryda planuje także stworzenie osobnej kategorii "motocykli elektrycznych". Miałyby do niej trafić pojazdy rozwijające prędkości powyżej 45 km/h, w tym elektryczne motocykle terenowe, które obecnie często pojawiają się na drogach publicznych bez homologacji.

Koniec ery niekontrolowanych e-bike'ów

Nowe przepisy to reakcja na gwałtowny wzrost popularności e-bike'ów w USA i coraz częstsze wypadki z ich udziałem. Amerykańskie media wielokrotnie informowały o kolizjach z udziałem rowerów elektrycznych pozbawionych ograniczników prędkości.

Wprowadzenie obowiązku posiadania prawa jazdy i przeszkolenia ma poprawić bezpieczeństwo oraz zwiększyć odpowiedzialność użytkowników. Dla producentów będzie to sygnał do dostosowania konstrukcji i oprogramowania silników do nowych wymogów prawnych.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL