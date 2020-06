Jest oficjalny kalendarz Formuły 1 2020!

​Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami mediów tegoroczny sezon Formuły 1 rozpocznie się 5 lipca w Austrii, a w Europie zakończy 6 września we Włoszech. Zaplanowano osiem wyścigów w sześciu lokalizacjach. Kierowcy po dwa razy rywalizować będą w Austrii i Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Tory F1 znów ożyją, chociaż zabraknie kibiców /Getty Images

We wtorek podano oficjalny komunikat w tej sprawie. Jak poinformowano, to plan na pierwszą część sezonu mistrzostw globu. Trudno przewidzieć, czy będzie jego kontynuacja. Wszystko będzie zależało od sytuacji epidemiologicznej na świecie. Jeszcze kilka tygodni temu plan zakładał, by we wrześniu przenieść się do Azji, a następnie do Ameryk i zakończyć rywalizację w połowie grudnia na Bliskim Wschodzie.

Tak jak wcześniej informowali przedstawiciele promotora i właściciela F1 Liberty Media, sezon opóźniony o kilka miesięcy z powodu pandemii koronawirusa rozpoczną dwa wyścigi o Grand Prix Austrii na Red Bull Ringu. Rywalizacja odbędzie się bez udziału publiczności, przy zastosowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa.



Po nich zaplanowany jest start na Węgrzech i dwie rundy o Grand Prix Wielkiej Brytanii na Silverstone w sierpniu.



Dwie pierwsze imprezy, które mają zainaugurować tegoroczny sezon, planowane są przy pustych trybunach w dniach 5 i 12 lipca w Austrii na Red Bull Ringu.



Nie tylko na wyścigach nie będzie na razie kibiców, ale także zespoły będą miały bardzo ograniczoną liczebność. Będzie ona wynosić maksymalnie 80 pracowników. Każda ekipa musi przebywać w oddzielnym hotelu i nie mogą mieć ze sobą żadnego kontaktu. Przed wjechaniem do danego kraju, wszyscy muszą zostać poddani testom na obecność koronawirusa.



Pierwotnie sezon miał zacząć się cztery miesiące temu. Wszystkie ekipy były już nawet w Australii i wszystko wskazywało na to, że pierwszy wyścig dojdzie do skutku, ale wówczas stwierdzono zachorowanie u członków McLarena i pilnie odwołano rywalizację.



W sumie - jak zapowiedzieli organizatorzy cyklu mistrzostw świata - chcieliby móc zorganizować 15-18 wyścigów. Ale decyzje takie będą mogły zapaść dopiero w późniejszym terminie.



Obrońcą tytułu jest Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes).



Oficjalny kalendarz Formuły 1:



5 lipca - Austria

12 lipca - Austria

19 lipca - Węgry

2 sierpnia - Wielka Brytania

9 sierpnia - Wielka Brytania

16 sierpnia - Hiszpania

30 sierpnia - Belgia

6 września - Włochy