F1. Wraca Raikkonen, koniec startów Kubicy

Formuła 1

Po przerwie spowodowanej zakażeniem koronawirusem do rywalizacji w Formule 1 wraca Fin Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing Orlen). To oznacza, że zabierze miejsce w bolidzie Robertowi Kubicy. Polak, który zastępował go w dwóch ostatnich wyścigach zajął 15. miejsce w Holandii i 14. we Włoszech.

Zdjęcie Kimi Raikkonen wraca do rywalizacji / Getty Images