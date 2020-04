F1. Aston Martin ma plan na wygrywanie

​"Mamy plan rozwoju, który przewiduje, że za trzy lata kierowcy naszego zespołu zaczną wygrywać wyścigi Grand Prix" - uważa Amerykanin Otmar Szafnauer szef zespołu Formuły 1 Racing Point, który od 2021 roku będzie startował pod marką Aston Martin.

Zdjęcie Czy Racing Point, który stanie się Aston Martinem, będzie w stanie nawiązać walkę z najlepszymi? /Getty Images

Legendarny brytyjski producent samochodów sportowych, który ostatnio rywalizował w Formule 1 w 1960 roku, powróci na tory w następnym sezonie dzięki właścicielowi Racing Point kanadyjskiemu miliarderowi Lawrence’owi Strollowi, którego konsorcjum pod koniec stycznia zainwestowało ponad pół miliarda funtów w Astona Martina.

"Do coraz lepszych wyników chcemy dochodzić stopniowo, prace rozwojowe planujemy prowadzić samodzielnie we własnej fabryce w Silverstone. Naszym celem jest za trzy lata awans do czołowej trójki wśród producentów" - dodał Szafnauer.



W 2019 roku zespół R-Motorsport Aston Martin startował w niemieckiej serii wyścigowej DTM, której zawodnikiem w tym roku w ekipie BMW jest Robert Kubica.



R-Motorsport zastąpił wtedy Mercedesa i wystawił dwa zespoły, w których kierowcy mieli do dyspozycji model Astona Martina Vantage DTM, napędzanego silnikiem HWA AFR Turbo 2.0 I-4t.



Jednak wyniki nie były takie, na jakie liczono. R-Motorsport zajął dwa ostatnie miejsca w klasyfikacji zespołowej sezonu, a najlepszy z czwórki kierowców Hiszpan Daniel Juncadella był 14., a znany z F1 Brytyjczyk Paul di Resta 16. W tej sytuacji team po jednym sezonie wycofał się z rywalizacji.



Teraz po przejęciu pakietu kontrolnego przez Strolla, Aston Martin zmieni od 2021 roku na torach Racing Point. Ekipa powstała w 2018 roku po tym, jak zbankrutował Force India, przejęty następnie przez Strolla. W tym roku jego kierowcami są Meksykanin Sergio Perez oraz syn właściciela Lance Stroll.



W ubiegłym roku mający siedzibę w Silverstone Racing Point zajął siódme miejsce w klasyfikacji konstruktorów, zwyciężył po raz szósty z rzędu Mercedes.