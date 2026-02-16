W skrócie Orlen i Tesla otworzyły po jednej nowej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce.

Na stacji Tesli w Załuskach ładowanie kosztuje od 1,1 do 2,3 zł za kWh, a na nowym hubie Orlenu w Brzegach cena to 3,19 zł za kWh.

Pod koniec 2025 roku w Polsce było 11 762 ogólnodostępnych punktów ładowania, przypadało na nie 237 649 samochodów elektrycznych.

Rozwój sieci ładowarek w Polsce to proces kosztowny i długotrwały, jednak z każdym kolejnym rokiem punktów ładowania jest coraz więcej, co nie tylko cieszy właścicieli aut elektrycznych, ale także zachęca kolejnych konsumentów do zakupu. Dwie nowe lokalizacje pojawiły się właśnie na mapie Polski - Tesla swój Supercharger otworzyła w Załuskach, natomiast Orlen w Brzegach.

Nowy Supercharger Tesli. Dobre ceny dla każdego

Supercharger powstał w Załuskach przy nowym odcinku trasy S7 między Nowym Dworem Mazowieckim a Płońskiem. Na stacji znajduje się 12 punktów ładowania o mocy do 250 kW każdy. Warto zaznaczyć, że skorzystać mogą z niej nie tylko właściciele samochodów marki Tesla. Cennik nieco się jednak różni.

Posiadacze Tesli zapłacą 1,7 zł/kWh w godzinach od 9.00 do 23.00, natomiast poza tym przedziałem cena spada do 1,1 zł/kWh. Z kolei właściciele innych pojazdów EV zapłacą nieco więcej - 2,3 zł/kWh w godzinach szczytu oraz 1,5 zł/kWh poza nimi.

Orlen otworzył stację ładowania w Brzegach. 8 stanowisk i wyższe ceny

Z kolei Orlen postawił na podróżujących trasą znienawidzoną przez posiadaczy aut EV, czyli Kraków-Warszawa. Nowy hub Orlenu w Brzegach składa się z ośmiu ładowarek o mocy do 200 kW przy architekturze 400 V i do 400 kW przy architekturze 800 V.

Kierowcy zapłacą jednak zdecydowanie drożej, bo 3,19 zł/kWh. Koncern chwali się, że stacja ładowania zlokalizowana jest nieopodal stacji paliw Orlen z zapleczem Orlen Cafe, więc w czasie ładowania można zjeść posiłek. Dodatkowo warto zaznaczyć, że stawka za postój wynosi 0,40 zł za minutę i jest naliczana po upływie godziny od rozpoczęcia ładowania.

Ładowarka samochodowa materiały prasowe

Strach przed ładowaniem to mit? Ile jest ładowarek do aut elektrycznych w Polsce?

Wielu kierowców wskazuje, że głównym problemem posiadania lub zakupu auta elektrycznego jest tzw. range anxiety, czyli strach przed rozładowaniem baterii przed dotarciem do celu lub stacji ładowania. W całej Europie - ale także w Polsce - sieć stacji ładowania jest systematycznie rozbudowywana.

Miniony rok był w Polsce rekordowy dla elektromobilności - pod koniec grudnia 2025 r. do dyspozycji kierowców było 11 762 ogólnodostępnych punktów ładowania aut elektrycznych. 37 proc. z nich (4399) stanowiły szybkie punkty ładowania prądem stałym (DC), natomiast 63 proc. (7363) wolne punkty ładowania prądem przemiennym (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW.

11 aut elektrycznych na jeden punkt ładowania w Polsce

W Polsce liczba zarejestrowanych samochodów z napędem elektrycznym wyniosła pod koniec 2025 r. 237 649 egzemplarzy, natomiast ładowarek jest 11 762. Oznacza to, że na jeden punkt ładowania przypada 11,3 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych. Wśród największych miast w kraju najwięcej ładowarek jest w Warszawie (869), Gdańsku (361) i Poznaniu (345), a z kolei najmniej w Bydgoszczy (189) i Częstochowie (165).

