Volkswagen Caddy California już w produkcji

W zakładach Volkswagen Poznań (VWP) rozpoczęto seryjną produkcję kompaktowego kampera Caddy California. Model ten powstał na bazie najnowszego Caddy piątej generacji.

Samochód od początku do końca powstaje w Polsce. Budowa samego pojazdu odbywa się w fabryce w Poznaniu, natomiast montaż jego kempingowego wyposażenia w zakładzie Zabudów Specjalnych w Swarzędzu.

Spółka przypomniała w czwartek w komunikacie prasowym, że jej fabryki są jedynymi na świecie, w których od początku do końca budowane są modele Caddy i Crafter oraz bazujące na nich samochody kempingowe Caddy California i Crafter Grand California.



"W ubiegłym roku zakończyliśmy z sukcesem rozbudowę zakładów Volkswagen Poznań i od tego momentu konsekwentnie wdrażamy do produkcji kolejne wersje nowego Caddy 5. Caddy California, którego produkcję rozpoczęliśmy w ostatnich dniach, jest najlepszym przykładem wykorzystania naszych możliwości" - powiedział prezes VWP Dietmar Mnich.



Prezes spółki przypomniał też, że od ubiegłego roku zakład VWP we Wrześni prowadzi pełną produkcję i przygotowanie dużego kampera - bazującej na modelu Crafter Grand Californii.



Volkswagen Poznań to największy producent samochodów w Polsce oraz największy pracodawca w Wielkopolsce zatrudniający w 4 zakładach zlokalizowanych w Poznaniu, Swarzędzu i we Wrześni 10 tys. osób.



W 2020 roku zakłady opuściło łącznie 207 610 samochodów dostawczych, modeli VW Caddy, VW Transporter, VW Crafter oraz samochodów marki MAN TGE, w tym także samochody elektryczne. Do Volkswagen Poznań należy także odlewnia, która miniony rok zamknęła wynikiem 4,2 mln wyprodukowanych komponentów aluminiowych - głowic cylindrowych, obudów przekładni kierowniczych, elementów zawieszenia oraz obudów sprzęgła.