Bogaci się bogacą. Rolls-Royce celebruje sprzedażowy sukces

W 2023 roku bogaci się wzbogacili i wydawali na auta jeszcze więcej pieniędzy. Jeszcze nie wszystkie marki ogłosiły wyniki sprzedaży za ubiegły rok, ale zrobił to już producent z Goodwood. Jeżeli aut marki Rolls-Royce sprzedało się więcej, niż w roku 2022 - a tak się właśnie stało - to takie marki jak Lamborghini czy Ferrari na pewno gorsze nie będą.

Rolls-Royce z nowym rekordem. Sprzedali 11 aut więcej

Brytyjczycy mają powody do radości, bowiem kolejny rok przyniósł im kolejny rekord. W 2023 roku na ponad 50 rynkach sprzedało się 6032 samochodów, czyli o 11 więcej, niż w 2022 roku. Subtelnie, jednak warto zaznaczyć, że każdy jeden egzemplarz posiadał indywidualną opcję lub dodatek na zamówienie, a to oznacza, że był to Rolls-Royce z serii “Bespoke".

Zdjęcie W 2023 roku sprzedało się 11 aut więcej, niż w roku 2022. / Jan Guss-Gasiński

Każdy samochód posiadał opcję “na zamówienie"

W programie “Bespoke" klient może zażyczyć sobie wszystkiego i mam na myśli naprawdę wszystko. Każdy jeden element, opcję czy nić w aucie można skonfigurować według własnego “widzimisię", jednak aby Rolls-Royce był “Bespoke", wystarczy zamówić indywidualny odcień lakieru lub kolor tapicerki. Fakt, że każde auto posiadało indywidualną opcję, wzrosła również średnia cena wszystkich zamówionych Rolls-Royce’ów.

Który Rolls-Royce sprzedaje się najlepiej? Nie będziecie zdziwieni

W 2023 roku, tak jak zapowiadano, zakończono produkcję modeli Wraith oraz Dawn. W efekcie gama modelowa marki Rolls-Royce skurczyła się z dwóch limuzyn (Ghost oraz Phantom), dużego SUV-a (Cullinan) i - od niedawna - z elektrycznego coupe (Spectre). Który z nich był najchętniej wybierany? Nie zdziwię pewnie nikogo, jeśli będzie to SUV. Producent wskazuje jednak, że w przypadku elektrycznej nowości, najbardziej zainteresowali się nim klienci młodsi.

Zdjęcie Każdy sprzedany Rolls-Royce w 2023 roku posiadał indywidualne opcje "Bespoke" / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Rolls-Royce dominuje w USA. A ile sztuk jest w Polsce?

Najważniejszym rynkiem pozostają Stany Zjednoczone. Drugie miejsce zajmują Chiny, a dalej Bliski Wschód, Azja, Pacyfik i Europa. Ciężko powiedzieć, które miejsce w zestawieniu zajmuje Polska, jednak z danych przedstawionych przez IBRM Samar wynika, że w 2023 roku w polskich wydziałach komunikacji zarejestrowanych zostało 20 sztuk.