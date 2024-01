Spis treści: 01 Continental stworzył wyświetlacz multimediów w kryształowej obudowie

02 Do stworzenia obudowy użyto specjalnego szlifu

03 Wyświetlacz Continentala doceniony przez jury na targach elektroniki

Continental stworzył wyświetlacz multimediów w kryształowej obudowie

Myli się ten, kto myśli, że Continental zajmuje się tylko produkcją opon. Niemiecka firma pracuje również nad elektroniką. Przykładem może być specjalny wyświetlacz multimediów do samochodów zaprezentowany na odbywających się w Las Vegas targach elektroniki użytkowej Consumer Electronics Show. Zaprezentowane rozwiązanie wyróżnia się tym, że system wyświetlany jest przez ekran znajdujący się w całości w kryształowej, przeźroczystej obudowie. Producent chwali się, że ekran Crystal Center jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie.

Do stworzenia obudowy użyto specjalnego szlifu

Projekt 10-calowego wyświetlacza powstał we współpracy ze specjalizującą się w kryształach firmą Swarovski Mobility wykorzystującej te materiały do opracowywania elementów, które później trafiają do samochodów segmentu premium. Oryginalny wyświetlacz zwraca na siebie uwagę m.in. specjalnym szlifem.

Reklama

Jak informuje Continental, przy opracowywaniu rozwiązania szczególny nacisk został położony kryształowy panel, który charakteryzuje się specjalnymi fasetkami (szlif fasetkowy, inaczej wielościenny, polega na wykonywaniu płaskich powierzchni, czyli właśnie fasetek, o różnych zarysach). Ekspertom austriackiej firmy udało się stworzyć wyróżniającą się wyglądem, bardzo trwałą kryształową bazę dla przeźroczystego ekranu. Stworzony przez firmy wyświetlacz ma spełniać zarówno optyczne, jak i techniczne wyzwania związane z obsługą ekranu multimediów w aucie.

Zdjęcie Specjalny wyświetlacz powstał w ramach współpracy z firmą Swarovski Mobility. / materiały prasowe

Przyciemniany kryształowy ekran pozwala kierowcy widzieć znajdującą się za nim deskę rozdzielczą. Takie rozwiązanie stwarza iluzję, że wyświetlana treść właściwie unosi się w krysztale. Firma zaznacza, że w celu osiągnięcia takiego efektu wyświetlacz Crystal Center wykorzystuje zaawansowaną technologię microLED. Każdy piksel świeci się indywidualnie (na jeden piksel przypadają trzy mikroskopijne diody). Tego typu rozwiązanie ma oferować większą jasność i lepszy kontrast w porównaniu z innymi wyświetlaczami.

Wyświetlacz Continentala doceniony przez jury na targach elektroniki

Boris Mergell z firmy Continental stwierdził, że za pomocą kryształowego wyświetlacza firma chce "wywrócić do góry nogami świat projektowania wnętrz i stworzyć innowacyjny punkt centralny" dla pojazdów segmentu premium w przyszłości. Continental chwali się również, że rozwiązanie przypadło do gustu jurorom Consumer Electronics Show. Projekt znalazł się na liście laureatów nagrody CES Innovation Award w kategorii "technologia pojazdów i zaawansowana mobilność". Jury doceniło m.in. innowacyjny i minimalistyczny design.