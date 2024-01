Bezpłatne ładowanie wszystkich elektryków na ładowarkach Tesli. Lista krajów

Tesla dominuje. Inni producenci ulegają

Sieć Superchargerów jest ogromna, zwłaszcza na rodzimym, amerykańskim rynku - ładowarek jest ponad 15 tys. W Stanach Zjednoczonych, co ciekawe, inni producenci planują się dostosować do standardu ładowania NACS, by posiadacze elektrycznych Volvo, BMW, Mercedesów, Fordów czy MINI, mogli korzystać z infrastruktury Elona Muska. Niedawno do listy chętnych, którzy zmodyfikują swoje auta do 2025 roku, dołączył cały koncern Volkswagena. Bez odpowiedzi pozostał jedynie koncern Stellantis, do którego należą takie marki jak: Fiat, Chrysler, RAM, Dodge, Alfa Romeo, Jeep czy Maserati.