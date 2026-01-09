Leapmotor B05 to nowy chiński hatchback. Zagrozi Peugeotowi i Oplowi

Maciej Olesiuk

Maciej Olesiuk

Leapmotor B05 został oficjalnie zaprezentowany na targach samochodowych w Brukseli. Po miejskim aucie i dwóch SUV-ach chiński producent wchodzący w skład koncernu Stellantis przygotował nowe samochody, którymi zamierza zainteresować klientów, w tym elektryczne auto kompaktowe.

Jasnożółty samochód osobowy marki Seres prezentowany na tle nowoczesnej hali wystawienniczej z widocznymi znakami innych marek motoryzacyjnych. Auto stoi na szarym podłożu, zwrócone tyłem, pokazując nowoczesny design tylnych świateł i znaczek modelu B05.
Leapmotor B05 został oficjalnie zaprezentowany na targach w Brukseli.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Spis treści:

  1. Jak wygląda Leapmotor B05?
  2. Jaki napęd ma Leapmotor B05?
  3. Leapmotor B05 wewnątrz
  4. Ile kosztuje Leapmotor B05?

Leapmotor B05, wraz z B03X oraz B10 wyposażonym w range extender, został zaprezentowany na salonie samochodowym w Brukseli. Przypomnijmy, w odróżnieniu od innych marek z Państwa Środka próbujących sił na Starym Kontynencie, Leapmotor może korzystać ze struktur europejskiego koncernu.

Markę sprowadził tutaj bowiem Stellantis. Francusko-włosko-amerykańska grupa w październiku 2023 roku nabyła bowiem 21 proc. udziałów chińskiego producenta. Następnie obie te firmy utworzyły spółkę joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. udziałów przypadło Stellantisowi. Stworzona w ten sposób firma ma za zadanie sprzedawać tanie samochody na wszystkich rynkach oprócz Chin.

Jak wygląda Leapmotor B05?

W przypadku Leapmotora B05 trudno nie dostrzec stylistycznego podobieństwa do oferowanych już w Europie SUV-ów. Mamy tutaj przednie światła zaimportowane z modelu C10. Z tyłu z kolei znajdziemy napis Leapmotor i połączone listwą świetlną lampy. Oprócz tego wzorem obu SUV-ów znajdziemy zlicowane klamki. Wiadomo, że samochód wyposażony jest w drzwi z bezramkowymi szybami oraz 19-calowe felgi aluminiowe.

Beżowy samochód elektryczny BO5 ustawiony na stoisku targowym w jasnej hali wystawowej, z otwartymi drzwiami po stronie kierowcy i mężczyzną oglądającym wnętrze pojazdu.
Stylistycznie Leapmotor B05 nawiązuje do oferowanych już w Europie SUV-ów: C10 i B10.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Jaki napęd ma Leapmotor B05?

Leapmotor B05 jest zbudowany na platformie LEAP 3.5, tej samej, na której bazuje model B10. Przedstawiciele marki nie zdradzają, jaką mocą będzie dysponował samochód, jednak informują, że czas od 0 do 100 km/h będzie wynosił 6,7 sekundy. Ponadto wiadomo, że samochód będzie wyposażony w akumulator o pojemności 67,1 kWh (większy z dwóch dostępnych w B10). Zapewni on do 460 km zasięgu w cyklu WLTP i obsługuje ładowanie prądem stałym "o mocy przekraczającej 170 kW".

Tylna część samochodu osobowego marki Leapmotor B05 w kolorze żółtym, widoczne nowoczesne światła tylne, napis z nazwą producenta oraz modelu, auto wystawione na hali targowej, w tle osoby i elementy ekspozycji.
Dzięki akumulatorowi o pojemności 67,1 kWh Leapmotor B05 ma przejechać do 460 km na jednym ładowaniu.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

Leapmotor B05 wewnątrz

Wnętrze nawiązuje stylem do obu oferowanych już w Europie SUV-ów C10 i B10. Główne miejsce zajmują dwa ekrany: jeden pełni funkcję wyświetlacza wskaźników, drugi, 14,6-calowy, służy do obsługi multimediów. Układ inforozrywki Leap OS4.0 Plus korzysta z asystenta głosowego opartego na sztucznej inteligencji. O nasz komfort akustyczny ma dbać system audio z dwunastoma głośnikami. Na wyposażeniu znajdziemy m.in. panoramiczny dach, podgrzewanie przednich foteli, czy indukcyjną ładowarkę.

Nowoczesne wnętrze samochodu elektrycznego z dużym panelem dotykowym centralnym i elektronicznym zestawem wskaźników. Minimalistyczne wykończenie, wygodne fotele oraz mnogość schowków i portów USB. Skupienie na innowacyjnej technologii i ergonomii.
Głównym punktem wnętrza Leapmotora B05 jest 14,6-calowy ekran multimediów.Szymon PiaskowskiINTERIA.PL

    Ile kosztuje Leapmotor B05?

    Na ceny Leapmotora B05 trzeba jeszcze poczekać. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie producenta hatchback powinien trafić do salonów w trzecim kwartale 2026 roku. Można jednak spodziewać się, że odpowiednia cena sprawi, iż model chińskiej marki będzie poważnym konkurentem nie tylko dla reprezentantów innych koncernów, czyli Volkswagena ID.3 czy Kii EV4, ale także dla elektrycznych wariantów modeli oferowanych przez samego Stellantisa: Opla Astry czy Peugeota E-308.

