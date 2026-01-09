Spis treści: Jak wygląda Leapmotor B05? Jaki napęd ma Leapmotor B05? Leapmotor B05 wewnątrz Ile kosztuje Leapmotor B05?

Leapmotor B05, wraz z B03X oraz B10 wyposażonym w range extender, został zaprezentowany na salonie samochodowym w Brukseli. Przypomnijmy, w odróżnieniu od innych marek z Państwa Środka próbujących sił na Starym Kontynencie, Leapmotor może korzystać ze struktur europejskiego koncernu.

Markę sprowadził tutaj bowiem Stellantis. Francusko-włosko-amerykańska grupa w październiku 2023 roku nabyła bowiem 21 proc. udziałów chińskiego producenta. Następnie obie te firmy utworzyły spółkę joint venture Leapmotor International, w której 51 proc. udziałów przypadło Stellantisowi. Stworzona w ten sposób firma ma za zadanie sprzedawać tanie samochody na wszystkich rynkach oprócz Chin.

Jak wygląda Leapmotor B05?

W przypadku Leapmotora B05 trudno nie dostrzec stylistycznego podobieństwa do oferowanych już w Europie SUV-ów. Mamy tutaj przednie światła zaimportowane z modelu C10. Z tyłu z kolei znajdziemy napis Leapmotor i połączone listwą świetlną lampy. Oprócz tego wzorem obu SUV-ów znajdziemy zlicowane klamki. Wiadomo, że samochód wyposażony jest w drzwi z bezramkowymi szybami oraz 19-calowe felgi aluminiowe.

Stylistycznie Leapmotor B05 nawiązuje do oferowanych już w Europie SUV-ów: C10 i B10. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Jaki napęd ma Leapmotor B05?

Leapmotor B05 jest zbudowany na platformie LEAP 3.5, tej samej, na której bazuje model B10. Przedstawiciele marki nie zdradzają, jaką mocą będzie dysponował samochód, jednak informują, że czas od 0 do 100 km/h będzie wynosił 6,7 sekundy. Ponadto wiadomo, że samochód będzie wyposażony w akumulator o pojemności 67,1 kWh (większy z dwóch dostępnych w B10). Zapewni on do 460 km zasięgu w cyklu WLTP i obsługuje ładowanie prądem stałym "o mocy przekraczającej 170 kW".

Dzięki akumulatorowi o pojemności 67,1 kWh Leapmotor B05 ma przejechać do 460 km na jednym ładowaniu. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Leapmotor B05 wewnątrz

Wnętrze nawiązuje stylem do obu oferowanych już w Europie SUV-ów C10 i B10. Główne miejsce zajmują dwa ekrany: jeden pełni funkcję wyświetlacza wskaźników, drugi, 14,6-calowy, służy do obsługi multimediów. Układ inforozrywki Leap OS4.0 Plus korzysta z asystenta głosowego opartego na sztucznej inteligencji. O nasz komfort akustyczny ma dbać system audio z dwunastoma głośnikami. Na wyposażeniu znajdziemy m.in. panoramiczny dach, podgrzewanie przednich foteli, czy indukcyjną ładowarkę.

Głównym punktem wnętrza Leapmotora B05 jest 14,6-calowy ekran multimediów. Szymon Piaskowski INTERIA.PL

Ile kosztuje Leapmotor B05?

Na ceny Leapmotora B05 trzeba jeszcze poczekać. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie producenta hatchback powinien trafić do salonów w trzecim kwartale 2026 roku. Można jednak spodziewać się, że odpowiednia cena sprawi, iż model chińskiej marki będzie poważnym konkurentem nie tylko dla reprezentantów innych koncernów, czyli Volkswagena ID.3 czy Kii EV4, ale także dla elektrycznych wariantów modeli oferowanych przez samego Stellantisa: Opla Astry czy Peugeota E-308.

