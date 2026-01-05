W skrócie Problemy z dostępnością półprzewodników ponownie zatrzymują produkcję samochodów, tym razem w trzech chińskich fabrykach Hondy.

Brak podstawowych chipów wpływa na globalny rynek motoryzacyjny, prowadząc do opóźnień w dostawach aut oraz ograniczeń ich dostępności.

Kłopoty z łańcuchem dostaw skutkują niższymi prognozami sprzedaży i pokazują, jak kruche są obecne mechanizmy produkcji samochodów.

Według informacji Reutersa, Honda zdecydowała się przedłużyć przestój w trzech fabrykach w Chinach, prowadzonych wspólnie z Guangzhou Automobile Group. Zakłady miały wznowić pracę na początku miesiąca, jednak produkcja ruszy dopiero 19 stycznia. Japoński koncern nie wskazał jednego konkretnego dostawcy odpowiedzialnego za opóźnienia, podkreślając jedynie, że problemem są niedobory półprzewodników.

To nie pierwszy taki przypadek. Honda już wcześniej ograniczała lub wstrzymywała produkcję także w Ameryce Północnej z powodu braków chipów, co pokazuje, że zaburzenia mają charakter globalny, a nie lokalny.

Dlaczego brak prostych chipów blokuje montaż aut?

Zatrzymanie produkcji nie wynika z niedoboru zaawansowanych procesorów, lecz z braku bardzo podstawowych półprzewodników. Chodzi o układy wykorzystywane m.in. w sterowaniu szybami, centralnym zamkiem, oświetleniem czy elementami systemów bezpieczeństwa. Bez takich komponentów samochód nie może zostać ukończony ani formalnie dopuszczony do sprzedaży.

W praktyce oznacza to, że nawet pojedynczy brakujący element potrafi zatrzymać całą linię montażową, niezależnie od dostępności pozostałych części.

Półprzewodniki do samochodów z Chin. Wraca problem Nexperii

The Japan Times wskazuje, że obecne zakłócenia są związane z ograniczeniami w eksporcie półprzewodników produkowanych przez firmę Nexperia, należącą do chińskiego koncernu Wingtech. To właśnie blokada eksportu chipów wytwarzanych w Chinach zmusiła część producentów samochodów do korekt planów produkcyjnych.

Choć Nexperia formalnie działa jako europejski producent, znaczna część jej operacji realizowana jest w Chinach. W efekcie decyzje administracyjne podejmowane po stronie chińskiej szybko przekładają się na dostępność komponentów dla globalnej motoryzacji.

Honda obniża prognozy sprzedaży przez ograniczenia produkcji

Skutki problemów z półprzewodnikami widać w danych. Jak podaje The Japan Times, Honda obniżyła prognozę globalnej sprzedaży z 3,62 mln do 3,34 mln samochodów. To bezpośredni efekt przestojów i ograniczeń produkcyjnych wynikających z braków kluczowych komponentów.

Koncern wcześniej zakładał, że pod koniec 2025 r. sytuacja w dostawach powinna się stabilizować. Kolejne decyzje o wstrzymywaniu produkcji pokazują jednak, że problem nie został rozwiązany w sposób trwały.

Co przestoje fabryk oznaczają dla rynku aut w Europie?

Choć obecny przestój dotyczy Chin, jego konsekwencje wykraczają poza jeden region. Ograniczenia produkcji w dużych zakładach montażowych zwykle prowadzą do mniejszej dostępności samochodów na innych rynkach, w tym w Europie. W praktyce oznacza to dłuższe terminy oczekiwania na wybrane modele i wersje oraz mniejszą elastyczność ofert w salonach.

Produkcja samochodów znów zależna od kruchego łańcucha dostaw

Przestoje w chińskich fabrykach pokazują, że globalna produkcja samochodów nadal opiera się na bardzo wrażliwych łańcuchach dostaw. Wystarczy problem z jednym typem półprzewodników, by linie montażowe znów musiały się zatrzymać. Skoro dotyczy to takiego giganta jak Honda, możliwe, że podobne kłopoty mogą w najbliższym czasie dotyczyć także innych producentów.

