Zielone światło ułatwi przejazd w korku. Wkrótce nowe przepisy?

Krzysztof Mocek

Posłowie przygotowują nowy pomysł, który może znacznie ułatwić życie strażakom-ochotnikom. Propozycja zakłada wprowadzenie zielonych świateł ostrzegawczych w prywatnych samochodach członków OSP. Strażak w drodze na interwencję lub do remizy miałby możliwość włączenia takiego światła, które informowałoby innych uczestników ruchu o pilnej misji.

Dwa zielone panele świetlne zamontowane wewnątrz samochodu, widoczne przez przednią szybę pojazdu na tle industrialnej fasady budynku.
Wkrótce zielone światło dla strażaków-ochotników? | Fot. YourTV Muskoka @YouTubemateriał zewnętrzny

  • Posłowie pracują nad wprowadzeniem zielonych świateł ostrzegawczych dla strażaków-ochotników, aby ułatwić im dotarcie na miejsce akcji.
  • Zielone światło ma pełnić jedynie funkcję informacyjną i nie będzie nadawać prywatnym pojazdom statusu uprzywilejowanego.
  • Koncepcja budzi zarówno poparcie z uwagi na zwiększenie bezpieczeństwa, jak i kontrowersje dotyczące możliwych nadużyć oraz ryzyka dezorientacji kierowców.
Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce liczą kilkadziesiąt tysięcy członków, którzy często muszą dotrzeć na miejsce zdarzenia w bardzo krótkim czasie. Problem w tym, że nie każdy ochotnik ma pod ręką wóz strażacki z sygnałem uprzywilejowanym. Stąd pomysł, by pozwolić im używać prywatnych aut z zielonym światłem ostrzegawczym.

Zielone światło ułatwi przejazd, ale nie pozwoli na wszystko

Jak tłumaczą zwolennicy, takie światło nie dawałoby statusu pojazdu uprzywilejowanego w sensie prawnym - kierowcy nie musieliby zjeżdżać na bok, jak przy sygnale niebieskim. Jego rola byłaby wyłącznie informacyjna, a obecność zielonego światła miałaby sygnalizować innym uczestnikom ruchu, że pojazd porusza się w trybie pilnej misji ratunkowej, co mogłoby skłonić ich do większej ostrożności.

Projekt nowego światła jest już opracowywany. Poseł Bartosz Romowicz, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. rozwoju i promocji OSP, podkreśla, że trwają rozmowy z wicemarszałkiem Senatu i strażakiem-ochotnikiem Maciejem Żywnym. Na razie nie ma konkretnego terminu, kiedy przepisy mogłyby wejść w życie, ale temat wzbudza duże zainteresowanie w środowisku strażackim i motoryzacyjnym.

Komentarz opublikowany na platformie społecznościowej, w którym autor Bartosz Romowicz informuje o wspólnej pracy z wicemarszałkiem Senatu oraz strażakiem nad wdrożeniem zielonego światła ostrzegawczego dla ochotników udających się na wezwanie straży p...
Projekt nowego światła jest opracowywany m.in. przez Posła Bartosza Romowicza. Fot. Facebook materiał zewnętrzny

Green Lights dla strażaków-ochotników. Zdania są podzielone

Zwolennicy "Green Lights" podkreślają, że dojazd ochotników do remizy bywa zróżnicowany - zależy od miejsca zamieszkania, natężenia ruchu czy pory dnia. Zielone światło mogłoby pomóc w uzyskaniu "wolnej drogi", nie nadając jednocześnie pojazdowi statusu uprzywilejowanego.

Krytycy zwracają z kolei uwagę na możliwe trudności w ustandaryzowaniu systemu i ryzyko jego nadużywania. Pojawiają się pytania o kontrolę użycia świateł, kary za ich nieuprawnione włączenie oraz o to, jak edukować kierowców, aby właściwie reagowali na nowy sygnał. Wszystko to wymaga dopracowania, zanim projekt wejdzie w życie.

Doświadczenia z zagranicy pokazują jednak, że podobne rozwiązania w Kanadzie czy USA ułatwiają dojazd do akcji ratunkowych i zwiększają bezpieczeństwo strażaków-ochotników. W Polsce mogłoby to oznaczać szybszą reakcję na pożary, wypadki czy inne zdarzenia kryzysowe. Warto pamiętać, że OSP odpowiada w wielu regionach za pierwszą pomoc - często zanim przyjedzie profesjonalna straż państwowa.

Zielone światła w samochodach będą się dublować?

Warto przy tym zauważyć, że "zielone światło" w motoryzacji pojawia się również w innym kontekście. Od pewnego czasu w Europie trwają dyskusje dotyczące wprowadzenia tzw. zielonych świateł hamowania. Umieszczone z przodu pojazdu, miałyby sygnalizować innym uczestnikom ruchu, że samochód zwalnia lub ustępuje pierwszeństwa. Pojawia się zatem pytanie, czy w przyszłości - jeśli oba rozwiązania zostaną wdrożone - systemy te nie będą się ze sobą dublować i nie doprowadzą do dezorientacji zarówno kierowców, jak i pieszych.

