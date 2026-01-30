W skrócie W prefekturze Belluno wprowadzono ograniczenia ruchu dla ciężarówek powyżej 7,5 tony w związku z przygotowaniami do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026.

Nowe przepisy obejmują wybrane odcinki dróg krajowych i regionalnych, obowiązują całodobowe oraz nocne zakazy przejazdu dla ciężarówek z określonymi wyjątkami.

Z ograniczeń wyłączone są pojazdy służb ratunkowych, pojazdy realizujące usługi publiczne oraz transporty związane z logistyką olimpijską po uzyskaniu specjalnego zezwolenia.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

W związku z organizacją Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku w Cortinie d'Ampezzo i okolicach Dolomitów, władze prefektury Belluno wprowadzają tymczasowe ograniczenia ruchu. Jak tłumaczą włoskie władze - jest to konieczne ze względu na koordynację transportu i bezpieczeństwa na drogach przy tak dużym wydarzeniu. Nowe przepisy mają ułatwić zarządzanie ruchem i zapewnić sprawną obsługę służb ratunkowych.

Ograniczenia całodobowe w regionie Cortiny d'Ampezzo

Z informacji podanych przez serwis Radiocortina wynika, że ograniczenia obejmują wybrane odcinki dróg krajowych i wojewódzkich poza obszarami zabudowanymi. Od 1 do 22 lutego 2026 r. obowiązywać będzie całodobowy zakaz przejazdu na drodze krajowej nr 51, od końca Cortiny d'Ampezzo aż do przełęczy Cimabanche.

Wyjątki przewidziano jedynie w niewielkich strefach przy zabudowaniach dla załadunku i rozładunku oraz dla dojazdu do wioski olimpijskiej w Fiames, po uzyskaniu zgody lokalnej komendy operacyjnej. W tym samym czasie całkowity zakaz dotyczy również drogi regionalnej nr 48, od granicy Cortiny do miejscowości Palus San Marco, z możliwością wydania indywidualnych zezwoleń.

Ograniczenia z uwzględnieniem tzw. "nocnego okna"

Ograniczenia będą obowiązywać także w innych miejscach z uwzględnieniem tzw. nocnych okien czasowych. Między 4 a 22 lutego zakaz ruchu będzie obowiązywał na odcinku drogi krajowej nr 51 od Ospitale di Cadore do przełęczy Cimabanche, z możliwością przejazdu tylko w wyznaczonych godzinach nocnych.

Od 6 do 22 lutego podobne przepisy obejmą kolejne trasy, w tym drogę krajową nr 51 bis do Ponte Nuovo, drogę krajową nr 52 Carnica od przełęczy Monte Croce Comelico do granicy z regionem Friuli Venezia Giulia, przełęcz Giau od Pocol, drogę regionalną Agordina między Caprile a Cernadoi, odcinek drogi regionalnej nr 48 Dolomiti między Cernadoi a Auronzo di Cadore, drogę powiatową Misurina do granicy prowincji oraz drogi dolin Val di Zoldo i Cellina od Forno di Zoldo do rozwidlenia w Rucava.

Pojazdy wyłączone z przepisów

Z przepisów wyłączone są pojazdy służb ratunkowych i pojazdy uprzywilejowane, w tym policji, straży pożarnej, wojska, ochrony cywilnej i Czerwonego Krzyża. Ograniczenia nie dotyczą także pojazdów realizujących niezbędne usługi publiczne, takich jak utrzymanie dróg, dostawy wody, paliw i gazu, odbiór odpadów, awaryjne naprawy sieci i instalacji, a także usługi pocztowe i medialne.

Włoskie władze podkreślają, że możliwy jest również przejazd pojazdów dostarczających towary do sklepów detalicznych oraz tych zaangażowanych w logistykę olimpijską, pod warunkiem posiadania specjalnego zezwolenia wydanego przez Fundację Milano-Cortina.

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL