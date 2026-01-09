Twoje prawo jazdy straci ważność. Do kiedy trzeba je wymienić?

W skrócie Unia Europejska wprowadza obowiązek wymiany bezterminowych praw jazdy na dokumenty z maksymalnym okresem ważności 15 lat.

Proces wymiany dokumentów ma rozpocząć się stopniowo w latach 2028-2033 i obejmie kierowców z bezterminowymi uprawnieniami.

Nowe przepisy nie nakładają obowiązku badań lekarskich przy wymianie prawa jazdy, ale lekarze mogą mieć uprawnienia do zgłaszania przeciwwskazań zdrowotnych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Obowiązkowa wymiana prawa jazdy stała się przedmiotem kontrowersji wśród polskich kierowców. Jeszcze dekadę temu dokumenty były wydawane bezterminowo według nowego wzoru, zastępującego przestarzałe książeczkowe prawa jazdy. Jednak niedawne porozumienia Polski z Parlamentem Europejskim wprowadziły zmiany, które skracają ważność uprawnień.

Prawo jazdy z maksymalnie 15-letnim okresem ważności

Zgodnie z nowymi ustaleniami, prawo jazdy na samochód osobowy i motocykl będzie ważne maksymalnie przez 15 lat. Dotyczy to zarówno nowych dokumentów, jak i tych wydanych wcześniej jako bezterminowe. W Polsce bezterminowe prawa jazdy były wydawane do 19 stycznia 2013 roku - dokumenty wydane po tej dacie już posiadały 15 -letni okres ważności.

Ministerstwo planuje stopniową wymianę praw jazdy według roczników w latach 2028-2033, tak aby uniknąć kolejek. Wymianę można jednak przeprowadzić wcześniej na własną prośbę, dzięki czemu kierowca ma pewność, że jego dokument będzie ważny i nie grozi mu mandat podczas kontroli.

Koszt standardowego blankietu wynosi 100 zł. Jeśli wymagane są aktualne badania (np. dla kierowców zawodowych lub przy kodach ograniczeń), opłata zwiększa się o około 200 zł. Wniosek można złożyć w starostwie, urzędzie miasta na prawach powiatu lub drogą elektroniczną, korzystając z ePUAP lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej na stronie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Do wniosku dołącza się zdjęcie oraz dotychczasowe prawo jazdy. Nowy dokument wydawany jest zwykle w ciągu 9 dni roboczych.

Czy przedłużenie prawa jazdy będzie wymagało badań?

Do 2033 roku wszystkie prawa jazdy w Polsce będą miały maksymalny, 15-letni okres ważności. Już od 2028 roku pierwsze dokumenty wydane w 2013 roku zaczną tracić ważność. Kierowcy, których prawa jazdy obejmuje ta zmiana, będą musieli je wymienić.

Co ważne - przy wymianie prawa jazdy nie będzie trzeba przechodzić obowiązkowych badań lekarskich. Unia Europejska pozostawiła w tym przypadku decyzję poszczególnym państwom członkowskim. Każdy kraj sam będzie mógł ustalić, czy warunkiem wydania nowego dokumentu będzie przejście badań potwierdzających zdolność do kierowania pojazdami, czy wystarczy jedynie samoocena kierowcy i jego oświadczenie, że czuje się w pełni zdolny do prowadzenia pojazdów.

Lekarze poinformują o przeciwwskazaniach do prowadzenia

Jednocześnie projekt nowych regulacji przewiduje możliwość nadania lekarzom rodzinnym uprawnienia, a w niektórych przypadkach obowiązku, informowania odpowiednich organów o pacjentach, których stan zdrowia może stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym.

Na chwilę obecną nie wiadomo, jakie konkretne rozwiązania przyjmą polskie władze ani czy przy przedłużaniu praw jazdy będzie wymagane przeprowadzenie badań lekarskich. W toku unijnych negocjacji odrzucono natomiast propozycję skrócenia ważności prawa jazdy do 5 lat dla osób powyżej 70. roku życia.

Maybach S680 czy Rolls-Royce Ghost Extended? Porównanie samochodów dla milionerów Maciej Olesiuk INTERIA.PL