Tesla kończy produkcję swojego najważniejszego modelu. Musk zmienia branżę

Michał Domański

Michał Domański

Aktualizacja

Elon Musk znany jest ze swoich oryginalnych pomysłów i ambitnych wizji, ale i tak jego ostatnia wypowiedź jest zaskakująca. Zapowiedział on bowiem zakończenie produkcji Modelu S oraz Modelu X, aby zrobić miejsce dla nowego "produktu przyszłości", czyli humanoidalnych robotów Optimus.

Linia montażowa samochodów elektrycznych, szereg pojazdów w trakcie produkcji, pracownik w czarnej odzieży wykonuje czynności przy jednym z nadwozi, widoczna nowoczesna infrastruktura fabryczna.
Elon Musk zapowiedział zakończenie produkcji Modelu S oraz Modelu XGetty Images

W skrócie

  • Elon Musk ogłosił zakończenie produkcji Tesli Model S oraz Model X w drugim kwartale 2026 roku.
  • Tesla zamierza skupić się na rozwoju autonomicznych pojazdów, robotaksówek i humanoidalnych robotów Optimus.
  • Fabryka w Kalifornii, w której powstawały Model S i X, zostanie przeznaczona na produkcję robotów Optimus.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Robotaksówki, autonomiczne pojazdy i roboty - taka ma być przyszłość Tesli

Podczas spotkania dotyczącego przychodów Tesli za czwarty kwartał 2025 roku, które odbyło się 28 stycznia, Elon Musk poinformował o zaskakującej zmianie strategii marki. Zamierza on rozpocząć transformację z firmy motoryzacyjnej na dostawcę "fizycznej sztucznej inteligencji" - autonomicznych pojazdów, robotaksówek oraz humanoidalnych robotów.

Dwa pierwsze rozwiązania nie są niczym nowym i Musk zapowiedział je już w 2016 roku. W 2019 zapewniał zaś, że autonomiczne pojazdy są już gotowe i wyjadą na drogi jeszcze w tym samym roku. W 2020 natomiast miały one już jeździć całkowicie samodzielnie, bez jakiegokolwiek nadzoru kierowcy, zaś robotaksówek miało być już już milion na drogach.

Jak więc się sprawy mają w 2026 roku? Samochody Tesli nadal nie są autonomiczne (a eksperci zgodni są co do tego, że stworzenie takich w pełni samodzielnych pojazdów to kwestia jeszcze naprawdę wielu lat), zaś robotaksówki pojawiły się w czerwcu 2025 roku w Austin w Teksasie w ramach pierwszych testów, a w pełni usługa ruszyła tam w połowie listopada. Póki co autonomiczne taksówki Tesli popełniają wiele błędów na drogach i cała usługa spotkała się z krytyką zarówno ekspertów, jak i samych użytkowników.

Zobacz również:

Pierwszy tydzień testów drogowych Tesli Robotaxi wykazał, że programiści mają jeszcze sporo do zrobienia
Wiadomości

Czarny tydzień Tesli. Robotaxi zalicza wpadkę za wpadką

Paweł Rygas
Paweł Rygas

    Pokazuje to dość dobrze jak ambitne plany i odważne wizje Muska zderzają się z rzeczywistością. Jednak do tej pory były to jedynie projekty rozwijane przy okazji tworzenia samochodów, a teraz to na nie ma być położony coraz większy nacisk. Na autonomiczne pojazdy, ale i na roboty.

    Tesla Optimus całkowicie odmieni światową ekonomię?

    Humanoidalny Optimus od Tesli to jeszcze ciekawsza koncepcja i to wzięta rodem z fantastyki naukowej. Musk za jego pomocą chce zrewolucjonizować światową ekonomię, aby jej najważniejszym (jeśli nie jedynym) elementem były właśnie roboty. Mają one wytwarzać tyle dóbr i generować tyle bogactwa, aby wszyscy na świecie mieli dzięki nim wysokie dochody. Aż się przypomina wizja świata przedstawiona w "Limes inferior" Andrzeja Zajdla.

    Kiedy zatem Elon Musk zamierza stworzyć ten nowy wspaniały świat (nawiązanie do klasyki literatury przypadkowe)? Tego miliarder nie zdradził. Podczas spotkania z akcjonariuszami stwierdził tylko, że w przyszłości tylko 5 proc. podróży będzie odbywać się w sposób kontrolowany przez człowieka. A może będzie to nawet tylko 1 proc. Musk nie pokusił się jednak o podanie choćby przybliżonych terminów, kiedy możemy osiągnąć taki poziom autonomizacji transportu. Póki co Tesla ma skupiać się na rozszerzaniu usługi robotaksówek - do połowy tego roku mają się pojawić w Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa oraz Las Vegas.

    Jeszcze mniej wiadomo o robotach Optimus. Ma ich powstawać milion sztuk rocznie, ale Musk przyznał, że do końca obecnego roku zostaną one wyprodukowane w bardzo ograniczonych ilościach. Optimus powstawać będzie w fabryce w Kalifornii, gdzie zastąpi Model S oraz Model X.

    Grupa młodych ludzi siedzi na wygodnych fotelach na tarasie, a humanoidalny robot podaje napoje jednej z osób. W tle widoczne są kolejne osoby rozmawiające i przyjemne oświetlenie ogrodu.
    Tak Tesla w swoich materiałach przedstawia wizję tego, jak będziemy wykorzystywać OptimusaTeslamateriały prasowe

    Do wszystkich tych przedsięwzięć potrzebna jest oczywiście sztuczna inteligencja. Dlatego też Tesla potwierdziła, że zainwestuje 2 mln dolarów w należącą do Muska firmę xAI. "Wspólnie, inwestycja i powiązana z nią umowa ramowa, mają na celu zwiększenie możliwości Tesli w zakresie opracowywania i wdrażania na dużą skalę produktów i usług AI w świecie fizycznym" - powiedział miliarder.

    Koniec produkcji Tesli Model S oraz Model X

    Czas pokaże, kiedy i w jakim stopniu uda się zrealizować nowe pomysły i wizje Elona Muska. Tym czego możemy być natomiast całkowicie pewni, jest zakończenie produkcji Tesli Model S oraz Model X. Ma to nastąpić już w drugim kwartale tego roku.

    Teoretycznie decyzja taka nie powinna być zaskoczeniem, ponieważ Model S jest obecny na rynku od 2012 roku, a Model X dołączył do niego w roku 2015. W świecie motoryzacji to naprawdę długi staż i nic dziwnego, że auta te wkrótce znikną z rynku.

    Zobacz również:

    Tesla Model X Long Range
    Testy

    Tesla Model X Long Range. Lubi zaskakiwać, choć nie zawsze pozytywnie

    Jan Guss-Gasiński
    Jan Guss-Gasiński

      Z drugiej jednak strony trudno powiedzieć, żeby ich wiek rzucał się w oczy i aby sprawiały wrażenie przestarzałych. Co więcej, Tesla nie mówi nic na temat ich następców, więc najpewniej zamierza zrezygnować z większych modeli, a więc gama amerykańskiego producenta zmniejszy się o połowę. Klienci będą mieli do wyboru jedynie auta klasy średniej, czyli Model 3 oraz Model Y. Jest oczywiście również Cybertruck, ale nie kupimy go w Europie, a i w Stanach Zjednoczonych nie cieszy się on zainteresowaniem klientów.

      Zakończenie produkcji Modelu S będzie też szczególnym momentem, ponieważ to samochód, który zbudował potęgę Tesli i zrobił bardzo wiele dla popularyzacji elektromobilności. Pierwszy model marki czyli Roadster z 2008 roku był głównie poletkiem testowym, zaś Model S udowodnił, że elektryk nie musi być miejskim autem o dziwnej stylistyce, słabych osiągach i niewielkim zasięgu. Przyciągał wzrok swoim opływowym designem, zaskakiwał zasięgiem i szybkością ładowania, a także szokował osiągami.

      Nowoczesna kabina samochodu elektrycznego z centralnym ekranem dotykowym wyświetlającym mapę nawigacji, nietypową kierownicą o futurystycznym kształcie oraz eleganckimi, jasnymi siedzeniami. Za oknem widoczna zieleń.
      17-calowy ekran do obsługi wszystkich funkcji samochodu, brak fizycznych przycisków oraz wolant zamiast kierownicy - wnętrze Tesli Model X oraz Model S zupełnie nie wygląda na przestarzałe, pomimo ich długiego rynkowego stażuJan Guss-GasińskiINTERIA.PL

      Nie ma więc przesady w tym, że to właśnie Model S odczarował auta elektryczne dla wielu osób. A przy okazji stworzył kilka trendów współczesnej motoryzacji, takich jak zdalne aktualizowanie samochodu i dodawanie do niego nowych funkcji, a także tym modelem Tesla chciała udowodnić, że jazda autonomiczna jest możliwa już teraz. Model S rozpoczął też na dobre erę rezygnacji z fizycznych przycisków i umieszczania całej obsługi auta w centralnym ekranie. To akurat zapisać trzeba na minus, ale nie ma wątpliwości, że samochód ten przejdzie do historii motoryzacji.

      Zarówno Model S oraz Model X nadal figurują na polskiej stronie Tesli, ale nie można już ich zamawiać. Gdy były dostępne, występowały tylko w dwóch wersjach - 670-konnej Long Range oraz topowej Plaid mającej 1020 KM. Ceny Modelu S zaczynały się od 442 tys. zł, zaś Modelu X od 477 tys. zł.

      Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslomMaciej OlesiukINTERIA.PL

      Najnowsze