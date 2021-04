Tak wygląda budowa tunelu w Świnoujściu za unijne pieniądze

Maszyna TBM, która drąży tunel w Świnoujściu, osiągnęła już zakładane tempo drążenia wynoszące około 10 metrów na dobę. W pierwszych rozruchowych dniach tempo drążenia wynosiło 1,5-3 metry na dobę. Łącznie do tej pory zostało wdrążonych 130 metrów tunelu, czyli cała maszyna TBM jest już w wydrążonym tunelu. Za około 320 metrów maszynę czeka przystanek. Przed wejściem pod cieśninę Świna zostaną przeprowadzone prace serwisowe tarczy. Całkowita długość drążonego tunelu wyniesie 1,44 km, a samo drążenie ma zakończyć się jesienią tego roku. Kolejny rok potrwają dalsze prace związane z wyposażeniem tunelu. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na wrzesień przyszłego roku.

GDDKiA

Rozpoczęcie drążenia było procesem wieloetapowym. Maszyna została z końcem lutego złożona w komorze startowej. Została też wykonana konstrukcja oporowa, która stanowiła tymczasowe zaparcie maszyny w momencie rozpoczęcia drążenia. Pierwsze pierścienie obudowy zostały wykonane jeszcze w komorze startowej i zostaną zdemontowane po zakończeniu prac. Następnie rozpoczęte zostało właściwe drążenie - przebicie ściany okularowej komory startowej, która bierze swoją nazwę od specjalnej uszczelki, wykonanej w miejscu wejścia tarczy TBM. Ta ściana komory startowej posiada specjalne zbrojenie wykonane z kompozytów, tak aby umożliwić bezproblemowe przewiercenie się tarczy TBM. Po rozpoczęciu drążenia poszczególne segmenty obudowy tunelu wykonywane są już pod ziemią.

Maszynę drążącą TBM (ang. Tunnel Boring Machine) mieszkańcy Świnoujścia nazwali w plebiscycie "Wyspiarka". Jest to zautomatyzowane urządzenie, które zarówno drąży tunel, jak również wykonuje jego obudowę. Z przodu maszyny znajduje się tarcza urabiająca, która obracając się, drąży tunel. Maszyna TBM w Świnoujściu jest maszyną typu płuczkowego, która jest często stosowana do wykonania tuneli pod rzekami. Przez tarczę podawana jest na przodek płuczka bentonitowa, która stabilizuje ciśnienie przed tarczą i ułatwia odprowadzanie urobku rurami. Następnie w stacji separacji odzyskiwana jest płuczka, co umożliwia używanie jej w obiegu zamkniętym. Tarczę okala stalowa obudowa. Pod jej osłoną w sposób zautomatyzowany montowane są tubingi - elementy obudowy tunelu. Kolejno umieszczanych jest 8 tubingów, które składają się na pierścień obudowy, od którego maszyna następnie się odpycha przy użyciu siłowników hydraulicznych, rozpoczynając kolejny cykl drążenia. Szerokość poszczególnych pierścieni dla tunelu w Świnoujściu wynosi 1,5 lub 2 metry, a łącznie do wykonania jest 785 pierścieni.

Przewiercenie się z wyspy Uznam na wyspę Wolin nie będzie oznaczało końca prac. Tunel będzie miał przekrój kolisty, tak jak tarcza maszyny TBM. Aby mogły się nim poruszać pojazdy, trzeba będzie wykonać płytę, na której będzie zlokalizowana jezdnia. Pod jezdnią zostanie umieszczona galeria ewakuacyjna wraz z większością instalacji tunelu. Ważnym elementem będą również wyjścia awaryjne do galerii ewakuacyjnej. Wykonywane zostaną również systemy wentylacji, przeciwpożarowe, zarządzania ruchem i monitoringu.

Całkowita długość inwestycji będzie wynosić 3,4 km. Zasadnicza jej część, czyli tunel drążony pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin, będzie miał długość 1,44 km. Tunel będzie jednorurowy i powstanie w nim dwupasowa jezdnia. Dzięki tej inwestycji Świnoujście zostanie w sposób stały skomunikowane z resztą Polski. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które mają mocno ograniczoną przepustowość i są zależne od warunków pogodowych.

Inwestorem budowy tunelu w Świnoujściu jest Miasto Świnoujście, a GDDKiA pełni rolę Inwestora zastępczego. Inwestycja jest współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna szacowana wartość inwestycji to 913,8 mln złotych, maksymalna wartość dofinansowania ze środków UE wynosi 775 mln złotych.

