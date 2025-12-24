Supermandat - to potoczne określenie systemu recydywy wykroczeń drogowych, który funkcjonuje od momentu zaostrzenia taryfikatora. Zasada jest prosta: jeśli kierowca popełni to samo wykroczenie ponownie w ciągu dwóch lat, mandat może zostać naliczony w podwójnej wysokości.

Nie ma tu uznaniowości ani ostrzeżeń. Podczas kontroli liczy się zapis w systemie, a nie to, czy kierowca pamięta poprzedni mandat ani w jakich okolicznościach do niego doszło.

Wielu kierowców myśli, że chodzi tylko o prędkość. To błąd

Przekroczenie prędkości jest najczęstszym przypadkiem recydywy, ale nie jedynym. Podwójne kary dotyczą także innych poważnych naruszeń przepisów, szczególnie tych, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo.

W praktyce oznacza to, że recydywa może zadziałać m.in. przy nieustąpieniu pierwszeństwa pieszemu, zakazanym wyprzedzaniu czy niebezpiecznych manewrach w rejonie przejazdów kolejowych. Wielu kierowców zakłada 12 miesięcy po pierwszym wysokim mandacie, gdy kasują się punkty karne, że "najgorsze już minęło". Tymczasem właśnie wtedy wciąż trwa okres, w którym drugi identyczny błąd kosztuje znacznie więcej.

Kwoty robią różnicę. I to bardzo

W przypadku recydywy nie mówimy o symbolicznych podwyżkach. Mandaty potrafią sięgać kilku tysięcy złotych, a w skrajnych przypadkach nawet 5 tys. zł. Do tego dochodzi maksymalna liczba punktów karnych, która w krótkim czasie może doprowadzić do utraty prawa jazdy.

Dla wielu kierowców najbardziej szokujące nie są same przepisy, ale moment, w którym widzą kwotę mandatu podczas kontroli. To często pierwszy sygnał, że wcześniejsze wykroczenie wciąż "pracowało" w systemie.

System nie ostrzega. Sam liczy dwa lata wstecz

Największym problemem z perspektywy kierowcy jest brak informacji. Nie ma powiadomień, przypomnień ani ostrzeżeń o wejściu w okres recydywy. Licznik działa automatycznie i obejmuje dwa lata od poprzedniego wykroczenia tego samego rodzaju.

Nie ma znaczenia, czy pierwsze zdarzenie miało miejsce w innym mieście, na innej drodze czy w zupełnie innych warunkach. Jeśli wykroczenie jest tożsame, system traktuje je jako powtórne.

Dlaczego kierowcy wpadają właśnie teraz

Wzrost liczby bardzo wysokich mandatów nie wynika z nagłej zmiany prawa, ale z coraz konsekwentniejszego egzekwowania przepisów. Kontrole w coraz większym stopniu opierają się na danych, a nie na ocenie sytuacji "tu i teraz".

Dla kierowcy oznacza to jedno: brak świadomości wcześniejszego wykroczenia nie chroni przed podwójną karą. System nie pyta, czy ktoś pamięta poprzedni mandat. Sprawdza, czy on był.

Największym ryzykiem nie jest sam pierwszy mandat, ale fałszywe poczucie bezpieczeństwa po jego opłaceniu. Właśnie wtedy zaczyna działać mechanizm, o którym wielu kierowców zapomina.

W realiach polskich dróg oznacza to, że ten sam błąd popełniony drugi raz nie będzie traktowany jak zwykłe wykroczenie. I nie trzeba łamać przepisów regularnie. Wystarczy powtórzyć jeden.

