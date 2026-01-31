W skrócie Stellantis i związki zawodowe w Tychach podpisali porozumienie o programie dobrowolnych odejść obejmującym 320 pracowników.

Odprawy dla pracowników mają sięgać nawet równowartości dwóch lat wynagrodzenia, a ochrona została zapewniona osobom w najtrudniejszej sytuacji.

Według Solidarności zagrożonych może być pośrednio nawet 4 tysiące miejsc pracy w regionie w związku ze współpracą zakładu z 58 firmami.

Jeszcze kilkanaście dni temu strona związkowa ostrzegała, że rozmowy idą w kierunku klasycznych zwolnień grupowych. Teraz sytuacja formalnie się uspokoiła - przynajmniej na papierze.

Stellantis i związki podpisały porozumienie o programie dobrowolnych odejść

W piątek późnym wieczorem związki zawodowe działające w tyskim zakładzie Stellantis - w tym Solidarność - podpisały porozumienie dotyczące programu dobrowolnych odejść (PDO). Program obejmie 320 pracowników z około 740 osób tracących zatrudnienie w związku z likwidacją trzeciej zmiany produkcyjnej.

Jak przekazał szef zakładowej Solidarności Grzegorz Maślanka, w porozumieniu zapisano kluczowe postulaty strony związkowej: pełną dobrowolność, mechanizmy ochrony osób w najtrudniejszej sytuacji oraz odprawy znacznie wyższe od kodeksowych.

Stellantis redukuje produkcję w Tychach FREDERICK FLORIN AFP

Odprawy w Stellantis Tychy sięgną nawet dwóch lat pensji

Uzgodnione warunki finansowe wyraźnie odbiegają od ustawowego minimum. Pracownicy z kilkuletnim stażem mają otrzymać równowartość ośmiu miesięcznych wynagrodzeń. Osoby z doświadczeniem 15-16 lat - szesnaście wypłat. Najdłużej zatrudnieni, z co najmniej 30-letnim stażem, mogą liczyć na odprawę w wysokości 24 miesięcznych pensji, czyli dwóch lat pracy.

To właśnie skala tych świadczeń była jednym z głównych punktów sporu w rozmowach rozpoczętych po decyzji o likwidacji trzeciej zmiany.

Kto konkretnie odejdzie z fabryki Stellantis w Tychach

Z 320 osób objętych programem:

238 to pracownicy bezpośrednio przy produkcji,

69 to pośrednia produkcja,

13 to stanowiska nierobotnicze.

Szczegółowe zasady składania wniosków oraz regulamin programu mają zostać przekazane załodze w najbliższych dniach. Nabór do PDO ma zakończyć się w pierwszej połowie lutego.

Program ochronny dla najsłabszych pracowników Stellantisa

Jednym z najważniejszych elementów porozumienia jest mechanizm zabezpieczający osoby w szczególnie trudnej sytuacji. Powołana zostanie komisja złożona z przedstawiciela pracodawcy, Solidarności i związku Metalowcy.

Komisja będzie mogła blokować zwolnienia osób takich jak jedyni żywiciele rodzin, rodzice trojga dzieci czy małżonkowie pracujący jednocześnie w fabryce, którzy nie chcieli lub nie mogli skorzystać z PDO.

Decyzja o likwidacji trzeciej zmiany zapadła 12 stycznia. Związkowcy od początku informowali, że oznacza ona około 740 osób bez pracy: 140 zatrudnionych na czas nieokreślony, 300 na umowach czasowych oraz 300 pracowników agencyjnych.

Związki ostrzegają: nawet 4 tys. miejsc pracy może być zagrożonych w regionie

Tyski zakład współpracuje z 58 firmami kooperującymi. Według Solidarności oznacza to, że pośrednio zagrożonych może być od 3 do 4 tys. miejsc pracy. W firmach tych - ze względu na brak związków zawodowych - nie ma porozumień chroniących pracowników.

Co dziś produkuje Stellantis w fabryce w Tychach

W tyskim zakładzie powstają dziś Alfa Romeo Junior, Fiat 600 oraz Jeep Avenger. Do grupy należą też zakład silników w Tychach oraz fabryka samochodów dostawczych w Gliwicach.

Stellantis nadal nie podaje skali restrukturyzacji w Tychach

Kierownictwo Stellantis nie ujawniło szczegółowych danych dotyczących redukcji zatrudnienia. Koncern tłumaczy zmiany sytuacją na europejskim rynku motoryzacyjnym i ostrożnymi decyzjami zakupowymi klientów. Formalne porozumienie zamyka pierwszy etap kryzysu. Realne skutki dla rynku pracy w regionie będą widoczne dopiero w kolejnych miesiącach.

