Spis treści: 01 Zanieczyszczony gaz na stacjach. Kierowcy mają problem

02 Zanieczyszczone LPG. Sieć komentuje

03 Slovnaft w Polsce

Słowackie media informują o problemach kierowców tankujących gaz na stacjach Slovnaft (słowacka spółka zależna grupy MOL). Właściciele aut z instalacjami LPG skarżą się, że po zatankowaniu pojawiają się kłopoty z poprawnym działaniem samochodów. Część z nich zwraca uwagę, że w gazie znajdowała się wazelina, która zanieczyściła cały układ.

Wkrótce na części stacji Slovnaft tymczasowo zawieszono możliwość tankowania LPG. W internecie pojawiła się lista punktów, na których oferowany miał być gaz niskiej jakości.

Firma Slovnaft odniosła się już do sprawy. W wydanym oświadczeniu sieć przyznała się do problemów z jakością LPG. Poinformowano, że po odkryciu, że gaz jest wątpliwej jakości, rozpoczęto kontrolę na wszystkich stacjach, które mogły być dotknięte problemami. Potwierdzono, że na niektórych stacjach zamknięto dystrybutory LPG, by "zmniejszyć ryzyko problemów dla klientów". W oświadczeniu firma zaznaczyła również, że problem nie dotyczy wszystkich punktów. LPG wątpliwej jakości ma być przede wszystkim dostępne na stacjach znajdujących się znajdujących się we wschodniej Słowacji.

Slovnaft to słowacka spółka należąca do grupy MOL.

Klientom, którzy mają wątpliwości, co do jakości zatankowanego gazu polecono poinformowanie Biura Obsługi Klienta. "Ubolewamy nad zaistniałą sytuacją i przepraszamy klientów za wszelkie niedogodności" - poinformowano w oświadczeniu. Firma zaznaczyła również, że prowadzone są działania polegające na wypompowaniu gazu wątpliwej jakości i zastąpieniu go nowym towarem. Zapowiedziano jednak, że cały proces może zająć od kilku dni do kilku tygodni.

Warto dodać, że firma Slovnaft działa również w naszym kraju. Firma Slovnaft Polska S.A. funkcjonuje od 1997 roku. Od czerwca 2006 roku spółka realizuje program współpracy partnerskiej o nazwie Slovnaft Partner. Stacje działające w ramach współpracy wyróżniają się logo sieci. Do programu należy obecnie kilkadziesiąt punktów znajdujących się na południu Polski.