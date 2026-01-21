Sąd ukarał dealera za mały zasięg elektryka. Przełomowy wyrok

Francuski sąd nakazał dealerowi zwrot kosztów zakupu elektrycznego Peugeota, gdy okazało się, że jego rzeczywisty zasięg jest o 1/3 mniejszy od deklarowanego. Nietypowy wyrok sądu z Tuluzy kładzie się cieniem na wizerunku elektrycznych samochodów we Francji.

Samochód rozładowywał się już po 130 km. Dealer musiał oddać pieniądze
Samochód rozładowywał się już po 130 km. Dealer musiał oddać pieniądze

  • Sąd apelacyjny w Tuluzie nakazał dealerowi zwrot kosztów zakupu elektrycznego Peugeota e-Partnera z powodu mniejszego niż deklarowany zasięgu pojazdu.
  • Ekspertyzy wykazały, że rzeczywisty zasięg auta był o 30 proc. niższy od informacji podanych przez producenta, nawet w sprzyjających warunkach testowych.
  • Włoski urząd AGCM zobowiązał producentów aut elektrycznych, w tym Stellantis, do modyfikacji stron internetowych, by lepiej informować klientów o rzeczywistych zasięgach pojazdów.
Francuskie media rozpisują się o wyroku sądu w Tuluzie w sprawie, która ciągnie się od września 2019 roku. Pewna firmy z branży remontowo-budowlanej, za namową doradcy klienta z sieci dealerskiej Stellantis & You France, zdecydowała się kupić elektrycznego Peugeota e-Partnera. Sprzedawcy przekonywali nabywcę, że auto jest w stanie pokonać na jednym ładowaniu "do 170 km". Zasięg wydawał się wystarczający, bo samochód miał pokonywać dziennie około 140 km.

Szybko okazało się jednak, że "zasięg do 170 km" deklarowany w katalogach (według procedury testowej WLTP) okazał się być daleki od rzeczywistości. W praktyce zapakowany sprzętem budowlanym Peugeot e-Partner rzadko kiedy był w wstanie pokonać na jednym ładowaniu 120 km. W praktyce maksymalny zasięg oscylował w okolicach 110 km.

Elektryk miał za mały zasięg. Sprawą zajął się sąd

Gdy firma zdecydowała się zwrócić pojazd, sieć dealerska odmówiła jego przyjęcia, a spór trafił na drogę sądową. W efekcie powstały dwie analizy dotyczące feralnego e-Partnera. Pierwsza - wykonana na zlecenie firmy ubezpieczeniowej - wykazała, że pojazd jest w pełni sprawny i użytkowany zgodnie z zaleceniami producenta. Mimo tego, w rzeczywistym ruchu zasięg auta jest aż o 30 proc. mniejszy niż deklarowany w katalogach producenta.

Miażdżąca dla producenta okazała się jednak druga z ekspertyz sporządzona przez biegłego sądowego. Ten podjął się przetestowania samochodu w - "bliskich idealnym" - warunkach drogowych.

Jak ujawnia francuski "Que choisir", jazda wykonana przez biegłego sądowego odbywała się przy średniej prędkości 44 km/h z poszanowaniem - w miarę możliwości - "zaleceń testowych umiarkowanego przyspieszania". Sam test odbywał się w "płynnym ruchu" przy temperaturze otoczenia miedzy 21 a 25 stopni Celsjusza, a kierowca nie używał m.in.: klimatyzacji, radia ani świateł mijania. W takich warunkach samochód wyładował się po przejechaniu 131 km, zamiast deklarowanych przez producenta 170 km.

Pomimo szczególnie korzystnych warunków, test ujawnia że zasięg o 23 proc. niższy niż ogłoszony w dokumencie technicznym przekazanym nabywcy
czytamy we francuskim caradisiac.com.

Pierwszy wyrok w sprawie (przed Sądem Gospodarczym) był niekorzystny dla nabywcy. Sprawa trafiła więc do sądu apelacyjnego w Tuluzie, który przychylił się do argumentacji nabywcy.

Stellantis musi oddać pieniądze. e-Partner miał za mały zasięg

Sąd apelacyjny w Tuluzie podkreślił, że realny zasięg na poziomie 131 km odbiega od deklarowanych przy zakupie potrzeb nabywcy, który od początku zakładał dzienne przebiegi na poziomie 140 km. W opinii sądu dealer miał obowiązek poinformowania nabywcy o rzeczywistym zasięgu pojazdu, a faktyczne osiągi samochodu nie pozwalają na sprawne wykonywanie świadczonych przez niego usług. Podkreślono, że rozbieżność w danych nie wynikała z wady technicznej czy nieprawidłowej eksploatacji pojazdu.

"Obowiązkiem profesjonalisty jest dostarczenie pełnych i przejrzystych informacji na temat zasięgu proponowanego przez niego pojazdu" - czytamy w uzasadnieniu.

Ostatecznie Sąd Apelacyjny w Tuluzie nakazał sieci dealerskiej Stellantis & You France odbiór od niezadowolonego nabywcy elektrycznego pojazdu i zwrócenie firmie pełnej kwoty zakupu - 18 900 euro.

Zasięg elektryka znika w oczach? Sądy i urzędy po stronie kierowców

Francuskie media podkreślają, że bezprecedensowy wyrok może utorować drogę dla orzecznictwa w podobnych sprawach. Redakcja "Que choisir" zauważą, że problem rozmijania się rzeczywistych i deklarowanych zasięgów elektrycznych samochodów przypomina sytuacje ze zużyciem paliwa podawanym przez producentów spalinowych aut przed wprowadzeniem procedury testowej WLTP w 2017 roku.

