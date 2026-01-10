Spis treści: Nowy OPP na obwodnicy Krakowa już działa Uwaga na ograniczenia prędkości na drodze S52 Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości (OPP)?

Dla kierowców to bardzo ważna informacja, bo chociaż obwodnica formalnie jest drogą ekspresową, w dodatku trzypasmową, to obowiązują na niej bardzo restrykcyjne ograniczenia.

Nowy OPP na obwodnicy Krakowa już działa

Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 została otwarta w grudniu 2024 roku. Trasa o długości 12,3 km przebiegająca wzdłuż północnych granic miasta to jedyna obwodnica w Polsce, na której znajdują się aż dwa tunele - dłuższy w Zielonkach, mierzący 653 m, oraz krótszy w Dziekanowicach, o długości 496 m.

Jak w grudniu ubiegłego roku podawała GDDKiA, od momentu otwarcia tunelem w Zielonkach przejechało ponad 15,7 mln samochodów, a tunelem w Dziekanowicach - ponad 13 mln.

Uwaga na ograniczenia prędkości na drodze S52

Chociaż droga S52 ma trzy pasy w każdym kierunku to od początku obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 100, a nie 120 km/h. Natomiast w tunelach ograniczenia są jeszcze bardziej restrykcyjne - wynoszą 80 km/h.

Kierowcom niespecjalnie przypadł do gustu fakt uruchomienia OPP w tunelu w Zielonkach. Wskazują oni, że w tunelu nigdy nie doszło do żadnego wypadku czy kolizji. Ponadto zwrócili uwagę, że jeśli ktoś jedzie od Warszawy w kierunku Katowic i zapomni o ograniczeniu w tunelu, to ma szansę na uniknięcie mandatu - wystarczy zjechać zjazdem na trasę Wolbromską, wówczas unika kamer, które ustawiono dopiero za zjazdem. W efekcie długość odcinka pomiarowego wynosi 1,2 km, a sam tunel ma tylko 653 m.

Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości (OPP)?

System OPP rejestruje czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z monitorowanego odcinka, a na tej podstawie wyliczana jest średnia prędkość poruszania się kierowcy.

Obecnie, po uruchomieniu OPP w Zielonkach, na polskich drogach działają już 72 takie systemy. To jednak nie koniec rozbudowy sieci. Do połowy 2026 roku zostaną uruchomione kolejne 42 systemy, w efekcie działać będzie 114 odcinkowych pomiarów prędkości, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.

