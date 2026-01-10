Ruszył odcinkowy pomiar prędkości w tunelu z Zielonkach na obwodnicy Krakowa
Nie tuż przed świętami Bożego Narodzenia, jak zapowiadano, ale dopiero 9 stycznia 2026 roku Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) uruchomiło system automatycznego pomiaru prędkości (OPP) w tunelu w Zielonkach na Północnej Obwodnicy Krakowa, w ciągu drogi S52.
Spis treści:
- Nowy OPP na obwodnicy Krakowa już działa
- Uwaga na ograniczenia prędkości na drodze S52
- Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości (OPP)?
Dla kierowców to bardzo ważna informacja, bo chociaż obwodnica formalnie jest drogą ekspresową, w dodatku trzypasmową, to obowiązują na niej bardzo restrykcyjne ograniczenia.
Nowy OPP na obwodnicy Krakowa już działa
Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 została otwarta w grudniu 2024 roku. Trasa o długości 12,3 km przebiegająca wzdłuż północnych granic miasta to jedyna obwodnica w Polsce, na której znajdują się aż dwa tunele - dłuższy w Zielonkach, mierzący 653 m, oraz krótszy w Dziekanowicach, o długości 496 m.
Jak w grudniu ubiegłego roku podawała GDDKiA, od momentu otwarcia tunelem w Zielonkach przejechało ponad 15,7 mln samochodów, a tunelem w Dziekanowicach - ponad 13 mln.
Uwaga na ograniczenia prędkości na drodze S52
Chociaż droga S52 ma trzy pasy w każdym kierunku to od początku obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 100, a nie 120 km/h. Natomiast w tunelach ograniczenia są jeszcze bardziej restrykcyjne - wynoszą 80 km/h.
Kierowcom niespecjalnie przypadł do gustu fakt uruchomienia OPP w tunelu w Zielonkach. Wskazują oni, że w tunelu nigdy nie doszło do żadnego wypadku czy kolizji. Ponadto zwrócili uwagę, że jeśli ktoś jedzie od Warszawy w kierunku Katowic i zapomni o ograniczeniu w tunelu, to ma szansę na uniknięcie mandatu - wystarczy zjechać zjazdem na trasę Wolbromską, wówczas unika kamer, które ustawiono dopiero za zjazdem. W efekcie długość odcinka pomiarowego wynosi 1,2 km, a sam tunel ma tylko 653 m.
Jak działa system odcinkowego pomiaru prędkości (OPP)?
System OPP rejestruje czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z monitorowanego odcinka, a na tej podstawie wyliczana jest średnia prędkość poruszania się kierowcy.
Obecnie, po uruchomieniu OPP w Zielonkach, na polskich drogach działają już 72 takie systemy. To jednak nie koniec rozbudowy sieci. Do połowy 2026 roku zostaną uruchomione kolejne 42 systemy, w efekcie działać będzie 114 odcinkowych pomiarów prędkości, które obejmować będą nadzorem ponad 670 km dróg.