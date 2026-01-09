W skrócie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce.

Na trasie S2 pod Warszawą nie wszyscy kierowcy muszą stosować się do ograniczenia prędkości 100 km/h.

W 2026 roku na polskich drogach pojawi się aż 43 nowe punkty pomiarowe.

Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości okazały się zdecydowanie najlepszym sposobem kontrolowania prędkości pojazdów jeżdżących nad Wisłą.

Charakterystyczne żółte kamery są w stanie na znacznie dłuższym fragmencie zmusić zmotoryzowanych do jazdy zgodnie z przepisami, dlatego GDDKiA zapowiedziała, że do końca czerwca 2026 r. na polskich drogach pojawią się aż 43 nowe punkty pomiarowe. Jeden z tych, którego uruchomienie zaplanowano na bieżący rok, właśnie został oddany do użytku, a w internecie natychmiast zawrzało.

Nowy OPP pod Warszawą. Pomiar prędkości na odcinku ponad 10 km

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S2 między węzłami Warszawa - Wilanów i Lubelska. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h dla samochodów osobowych oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych.

W teorii jest to kolejne miejsce w Polsce, które kontrolowane jest przez charakterystyczne żółte kamery. Internauci słusznie jednak zauważyli, że prędkość kierowców kontrolowana jest na odcinku trzypasmowej trasy o długości 10,3 km, gdzie - co ciekawe - kontrola prędkości nie będzie obowiązywać wszystkich kierowców.

Pomiar prędkości na S2 pod Warszawą nie dotyczy każdego Adam Staśkiewicz East News

Odcinkowy pomiar prędkości Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska. Nie wszyscy kierowcy objęci kontrolą

Zmotoryzowani podważają zasadność montażu systemu odcinkowego pomiaru prędkości w tym miejscu. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jest to fragment trzypasmowej trasy, na której prędkość została ograniczona do 100 km/h. Według jednego z komentujących taki limit wprowadzono "ze względu na osoby mieszkające na Wawrze, które narzekały na hałas", a nie ze względów bezpieczeństwa.

Co jednak najciekawsze, na odcinku kontrolowanym przez OPP nie wszyscy kierowcy będą zmuszeni do jazdy zgodnie z obowiązującym limitem prędkości. Samochody wjeżdżające na trasę z Wału Miedzeszyńskiego, ul. Patriotów i Otwocka nie będą objęci pomiarem bo nie miną bramek wjazdowych, a jedynie zjazdowe, więc nie będzie możliwe obliczenie ich średniej prędkości. Jest więc możliwe, że na dwóch pasach zmotoryzowani będą podróżować z prędkością 100 lub 80 km/h, a na lewym pasie - znacznie szybciej.

Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce. Gdzie należy uważać?

Na początku 2026 r. uruchomione zostały łącznie trzy kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Znajdują się na odcinkach:

• S7 Kopana - Grójec - długość 7,4 km, ograniczenie prędkości do 120 km/h,

• S2 Warszawa - Zagórze - długość 10,3 km, ograniczenie prędkości do 100 km/h,

• A4 Prądy - Prószków - długość 13,6 km, ograniczenie prędkości do 140 km/h.

Ostatni z wymienionych początkowo miał mieć 15 km długości, co czyniłoby go najdłuższym OPP w Polsce. Ostatecznie odcinkowy pomiar objął 13,6 km, czyli system ustępuje obecnemu rekordziście - OPP na drodze S7 między Falęcicami a Nowym Gozdem, który monitoruje dokładnie 14,06 km.

43 nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce w 2026 r.

Odcinkowe pomiary prędkości okazały się znacznie bardziej skuteczne w walce z kierowcami przekraczającymi dozwoloną prędkość niż klasyczne fotoradary. Na polskich drogach w bieżącym roku przybędzie aż 43 nowych punktów pomiarowych. Poniżej przedstawiamy kompletną listę lokalizacji.

Nowe odcinkowe pomiary prędkości Województwo Miejscowość początku OPP Miejscowość końca OPP droga mazowieckie węzeł Mińsk Mazowiecki węzeł Janów A2 mazowieckie Ostrów Mazowiecka Ostrów Mazowiecka S8 małopolskie węzeł Kurdwanów węzeł Wielicka A4 łódzkie węzeł Kamieńsk węzeł Radomsko A1 śląskie węzeł Częstochowa Południe węzeł Woźniki A1 łódzkie węzeł Piotrków Trybunalski Południe węzeł Kamieńsk A1 śląskie wysokość m. Brodowe węzeł Mykanów A1 mazowieckie węzeł Tarczyn Południe węzeł Mszczonowska S7 mazowieckie Garwolin Zachód Garwolin Południe S17 mazowieckie węzeł Warszawa Wilanów węzeł Lubelska S2 pomorskie węzeł Gdańsk Owczarnia węzeł Gdańsk Lotnisko S6 zachodniopomorskie węzeł Dąbie węzeł Rzęśnica A6 warmińsko-mazurskie Rychnowo Olsztynek S7 opolskie węzeł Opole Zachód MOP Prószków A4 wielkopolskie węzeł Koło węzeł Dąbie A2 Świętokrzyskie Kajetanów węzeł Kielce Północ S7 mazowieckie węzeł Radom Północ węzeł Wolanów S7 mazowieckie węzeł Zielonka węzeł Wołomin (Nowy Janków) S8 małopolskie Rabka Rabka 28 Zachodniopomorskie Parłówko Brzozowo S3 Zachodniopomorskie Kołobrzeg Kołobrzeg S6 Pomorskie w. Karczemki Gdańsk ul. Jabłoniowa S6 Pomorskie Węzeł Dworek węzeł Nowy Dwór Gdański S7 warmińsko-mazurskie węzeł Pasłęk Północ węzeł Marzewo S7 warmińsko-mazurskie węzeł Rączki węzeł Nidzica Południe S7 warmińsko-mazurskie węzeł Olsztyn Południe Stawiguda S51 Podlaskie Kołaki węzeł Mężenin S8 Lubelskie węzeł Kurów Zachód węzeł Nałęczów S17 Lubelskie Lublin Węglin Lublin Sławinek S19 zachodniopomorskie węzeł Borkowice Stare Bielice S6 mazowieckie Nadarzyn Nadarzyn S8 mazowieckie węzeł Opacz węzeł Puchały S8 łódzkie węzeł Kutno węzeł Piątek A1 śląskie węzeł Zabrze Północ węzeł Zabrze Zachód A1 kujawsko-pomorskie węzeł Pruszcz węzeł Trzeciewiec S5 Wielkopolskie węzeł Poznań Zachód węzeł Stęszew S5 opolskie wezęł Krapkowice MOP Góra św. Anny A4 lubuskie Gorzów Zachód Gorzów Południe S3 Dolnośląskie węzeł Kąty Wrocławskie węzeł Wrocław Południe A4 Dolnośląskie węzeł Wrocław Północ węzeł Wrocław Stadion A8e Dolnośląskie węzeł Krzyżowa węzeł Krzywa A4 Małopolskie węzeł Tarnów Centrum MOP Jawornik A4 śląskie Ochaby Skoczów 81

