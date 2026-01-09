Jedyny taki OPP w Polsce. Niektórzy nie muszą się martwić kontrolą
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o uruchomieniu trzech nowych odcinkowych pomiarów prędkości. W sieci zawrzało, ponieważ na tym, który działa na odcinku Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska, nie wszyscy muszą stosować się do ograniczenia 100 km/h na fragmencie o długości 10,3 km. Dlaczego?
W skrócie
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce.
- Na trasie S2 pod Warszawą nie wszyscy kierowcy muszą stosować się do ograniczenia prędkości 100 km/h.
- W 2026 roku na polskich drogach pojawi się aż 43 nowe punkty pomiarowe.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu
Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości okazały się zdecydowanie najlepszym sposobem kontrolowania prędkości pojazdów jeżdżących nad Wisłą.
Charakterystyczne żółte kamery są w stanie na znacznie dłuższym fragmencie zmusić zmotoryzowanych do jazdy zgodnie z przepisami, dlatego GDDKiA zapowiedziała, że do końca czerwca 2026 r. na polskich drogach pojawią się aż 43 nowe punkty pomiarowe. Jeden z tych, którego uruchomienie zaplanowano na bieżący rok, właśnie został oddany do użytku, a w internecie natychmiast zawrzało.
Nowy OPP pod Warszawą. Pomiar prędkości na odcinku ponad 10 km
W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości na drodze ekspresowej S2 między węzłami Warszawa - Wilanów i Lubelska. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h dla samochodów osobowych oraz 80 km/h dla pojazdów ciężarowych.
W teorii jest to kolejne miejsce w Polsce, które kontrolowane jest przez charakterystyczne żółte kamery. Internauci słusznie jednak zauważyli, że prędkość kierowców kontrolowana jest na odcinku trzypasmowej trasy o długości 10,3 km, gdzie - co ciekawe - kontrola prędkości nie będzie obowiązywać wszystkich kierowców.
Odcinkowy pomiar prędkości Warszawa Wilanów - węzeł Lubelska. Nie wszyscy kierowcy objęci kontrolą
Zmotoryzowani podważają zasadność montażu systemu odcinkowego pomiaru prędkości w tym miejscu. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że jest to fragment trzypasmowej trasy, na której prędkość została ograniczona do 100 km/h. Według jednego z komentujących taki limit wprowadzono "ze względu na osoby mieszkające na Wawrze, które narzekały na hałas", a nie ze względów bezpieczeństwa.
Co jednak najciekawsze, na odcinku kontrolowanym przez OPP nie wszyscy kierowcy będą zmuszeni do jazdy zgodnie z obowiązującym limitem prędkości. Samochody wjeżdżające na trasę z Wału Miedzeszyńskiego, ul. Patriotów i Otwocka nie będą objęci pomiarem bo nie miną bramek wjazdowych, a jedynie zjazdowe, więc nie będzie możliwe obliczenie ich średniej prędkości. Jest więc możliwe, że na dwóch pasach zmotoryzowani będą podróżować z prędkością 100 lub 80 km/h, a na lewym pasie - znacznie szybciej.
Trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce. Gdzie należy uważać?
Na początku 2026 r. uruchomione zostały łącznie trzy kolejne odcinkowe pomiary prędkości. Znajdują się na odcinkach:
• S7 Kopana - Grójec - długość 7,4 km, ograniczenie prędkości do 120 km/h,
• S2 Warszawa - Zagórze - długość 10,3 km, ograniczenie prędkości do 100 km/h,
• A4 Prądy - Prószków - długość 13,6 km, ograniczenie prędkości do 140 km/h.
Ostatni z wymienionych początkowo miał mieć 15 km długości, co czyniłoby go najdłuższym OPP w Polsce. Ostatecznie odcinkowy pomiar objął 13,6 km, czyli system ustępuje obecnemu rekordziście - OPP na drodze S7 między Falęcicami a Nowym Gozdem, który monitoruje dokładnie 14,06 km.
43 nowe odcinkowe pomiary prędkości w Polsce w 2026 r.
Odcinkowe pomiary prędkości okazały się znacznie bardziej skuteczne w walce z kierowcami przekraczającymi dozwoloną prędkość niż klasyczne fotoradary. Na polskich drogach w bieżącym roku przybędzie aż 43 nowych punktów pomiarowych. Poniżej przedstawiamy kompletną listę lokalizacji.
Województwo
Miejscowość początku OPP
Miejscowość końca OPP
droga
mazowieckie
węzeł Mińsk Mazowiecki
węzeł Janów
A2
mazowieckie
Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka
S8
małopolskie
węzeł Kurdwanów
węzeł Wielicka
A4
łódzkie
węzeł Kamieńsk
węzeł Radomsko
A1
śląskie
węzeł Częstochowa Południe
węzeł Woźniki
A1
łódzkie
węzeł Piotrków Trybunalski Południe
węzeł Kamieńsk
A1
śląskie
wysokość m. Brodowe
węzeł Mykanów
A1
mazowieckie
węzeł Tarczyn Południe
węzeł Mszczonowska
S7
mazowieckie
Garwolin Zachód
Garwolin Południe
S17
mazowieckie
węzeł Warszawa Wilanów
węzeł Lubelska
S2
pomorskie
węzeł Gdańsk Owczarnia
węzeł Gdańsk Lotnisko
S6
zachodniopomorskie
węzeł Dąbie
węzeł Rzęśnica
A6
warmińsko-mazurskie
Rychnowo
Olsztynek
S7
opolskie
węzeł Opole Zachód
MOP Prószków
A4
wielkopolskie
węzeł Koło
węzeł Dąbie
A2
Świętokrzyskie
Kajetanów
węzeł Kielce Północ
S7
mazowieckie
węzeł Radom Północ
węzeł Wolanów
S7
mazowieckie
węzeł Zielonka
węzeł Wołomin (Nowy Janków)
S8
małopolskie
Rabka
Rabka
28
Zachodniopomorskie
Parłówko
Brzozowo
S3
Zachodniopomorskie
Kołobrzeg
Kołobrzeg
S6
Pomorskie
w. Karczemki
Gdańsk ul. Jabłoniowa
S6
Pomorskie
Węzeł Dworek
węzeł Nowy Dwór Gdański
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Pasłęk Północ
węzeł Marzewo
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Rączki
węzeł Nidzica Południe
S7
warmińsko-mazurskie
węzeł Olsztyn Południe
Stawiguda
S51
Podlaskie
Kołaki
węzeł Mężenin
S8
Lubelskie
węzeł Kurów Zachód
węzeł Nałęczów
S17
Lubelskie
Lublin Węglin
Lublin Sławinek
S19
zachodniopomorskie
węzeł Borkowice
Stare Bielice
S6
mazowieckie
Nadarzyn
Nadarzyn
S8
mazowieckie
węzeł Opacz
węzeł Puchały
S8
łódzkie
węzeł Kutno
węzeł Piątek
A1
śląskie
węzeł Zabrze Północ
węzeł Zabrze Zachód
A1
kujawsko-pomorskie
węzeł Pruszcz
węzeł Trzeciewiec
S5
Wielkopolskie
węzeł Poznań Zachód
węzeł Stęszew
S5
opolskie
wezęł Krapkowice
MOP Góra św. Anny
A4
lubuskie
Gorzów Zachód
Gorzów Południe
S3
Dolnośląskie
węzeł Kąty Wrocławskie
węzeł Wrocław Południe
A4
Dolnośląskie
węzeł Wrocław Północ
węzeł Wrocław Stadion
A8e
Dolnośląskie
węzeł Krzyżowa
węzeł Krzywa
A4
Małopolskie
węzeł Tarnów Centrum
MOP Jawornik
A4
śląskie
Ochaby
Skoczów
81