W skrócie Krajowy System e-Faktur zmienia zasady rozliczania szkód komunikacyjnych, wpływając na moment i formę odliczenia VAT.

Data udostępnienia faktury w KSeF jest kluczowa dla prawa do odliczenia podatku VAT, a nie data naprawy czy zapłaty.

Faktury wystawione poza KSeF oraz błędy formalne mogą powodować ryzyko zakwestionowania odliczenia VAT i opóźnienia w rozliczeniach.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

KSeF a rozliczanie szkód komunikacyjnych

KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur, to centralna platforma Ministerstwa Finansów, przez którą wystawiane i odbierane są faktury VAT. Od 1 lutego 2026 r. obowiązek korzystania z systemu objął największe firmy, a w kolejnych miesiącach będzie rozszerzany na następnych podatników. Dla rynku motoryzacyjnego oznacza to jedno: faktury za naprawy powypadkowe, holowanie czy części zamienne coraz częściej muszą trafić do KSeF, by mogły być prawidłowo rozliczone podatkowo.

W kontekście szkód komunikacyjnych system nie zmienia zasad odpowiedzialności ubezpieczyciela ani samego procesu likwidacji szkody. Zmienia jednak moment, w którym przedsiębiorca może ująć koszt i odliczyć VAT. Kluczowa staje się data udostępnienia faktury w KSeF, a nie dzień wykonania naprawy czy zapłaty.

Faktura za naprawę auta po szkodzie - kiedy VAT jest do odliczenia?

W typowym scenariuszu po kolizji samochód firmowy trafia do warsztatu, a koszt naprawy pokrywany jest z polisy OC lub AC. Warsztat wystawia fakturę - często bezpośrednio na przedsiębiorcę albo na ubezpieczyciela. Od strony podatkowej liczą się trzy elementy: czy warsztat ma obowiązek wystawienia faktury w KSeF, kiedy dokument zostanie udostępniony w systemie oraz czy dane na fakturze są poprawne.

Jeżeli warsztat podlega obowiązkowi KSeF, faktura musi pojawić się w systemie. Dopiero wtedy przedsiębiorca może ją ująć w ewidencji VAT. Zapłata wykonana wcześniej, nawet na kwotę kilkunastu tys. zł, nie daje jeszcze prawa do odliczenia podatku. To istotna zmiana dla firm, które dotąd rozliczały szkody na podstawie papierowych dokumentów.

Szkoda komunikacyjna i faktura spoza KSeF

Problemy pojawiają się szczególnie wtedy, gdy szkoda wydarzy się w trasie. Mały warsztat może wystawić fakturę papierową lub PDF, bo nie został jeszcze objęty obowiązkiem KSeF. Taki dokument jest ważny jako dowód poniesionego kosztu, ale w przypadku VAT sytuacja staje się bardziej złożona.

Jeżeli przedsiębiorca znajduje się już w grupie podmiotów zobowiązanych do odbierania faktur w KSeF, brak dokumentu w systemie może oznaczać ryzyko zakwestionowania odliczenia VAT. W praktyce konieczne bywa dopilnowanie, by faktura została później prawidłowo wystawiona lub udostępniona w KSeF, albo przesunięcie momentu rozliczenia podatku.

Dla szkód opiewających na kilka czy kilkanaście tys. zł różnica w czasie odliczenia VAT może mieć realny wpływ na płynność finansową firmy.

Rozliczanie szkód a ubezpieczyciel w erze KSeF

Nowe zasady wpływają także na relacje z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Coraz częściej ubezpieczyciele oczekują faktur wystawionych w prawidłowej formie, ponieważ sami podlegają rygorom ewidencyjnym. W przypadku bezgotówkowej likwidacji szkody kluczowe jest, by faktura naprawcza została poprawnie udostępniona w KSeF.

Błędy formalne, takie jak niewłaściwy NIP, brak jednoznacznego opisu usługi czy pomyłki w danych nabywcy, mogą spowodować, że dokument "utknie" w systemie. Dla przedsiębiorcy oznacza to opóźnienie w rozliczeniu VAT i ryzyko korekt.

Najczęstsze błędy przy rozliczaniu szkód komunikacyjnych

Eksperci podatkowi wskazują kilka powtarzających się problemów: rozliczanie VAT przed udostępnieniem faktury w KSeF, brak weryfikacji danych na fakturze naprawczej, przyjmowanie papierowych dokumentów bez sprawdzenia obowiązków warsztatu, mylenie momentu zapłaty z momentem udostępnienia faktury w systemie.

Każdy z tych błędów może skutkować zakwestionowaniem odliczenia VAT, a w skrajnych przypadkach koniecznością zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Cupra Terramar 2.0 TSI 4Drive: SUV bez hybrydy w świecie BEV i PHEV Interia pl INTERIA.PL