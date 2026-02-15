W skrócie Rosyjski rząd wstrzymał rozwój projektu samochodowego Aurus z powodu braku środków finansowych.

Produkcja luksusowych limuzyn miała uniezależnić Rosję od zagranicznych technologii, lecz opierała się częściowo na komponentach z importu.

Ministerstwo przemysłu i handlu Rosji tłumaczy decyzję zmianą priorytetów i trudną sytuacją budżetową w związku z wojną w Ukrainie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Według doniesień wschodnich mediów w nowym budżecie zabrakło środków na dalszy rozwój projektu Aurus - dumy rosyjskiego przemysłu motoryzacyjnego. Program, który miał uniezależnić kraj od zagranicznych technologii i dostarczyć "narodowe" limuzyny dla najwyższych władz, został odsunięty na boczny tor. Oficjalne uzasadnienie? Brak pieniędzy.

Miało być pięknie i z przepychem. Wyszło, jak to w Rosji

Już w 2011 roku władze Rosji zapowiedziały chęć stworzenia nowej prezydenckiej limuzyny. Samochód miał nawiązywać do dawnej potęgi kraju, gdy dostojnicy państwowi poruszali się potężnymi Ziłami. Marka Aurus od początku miała być wizytówką państwowej potęgi, a limuzyny wożące samego Putina stać się elementem wizerunku nowoczesnego i niezależnego państwa. Projekt przedstawiano jako dowód, że luksus i technologia mogą być w pełni krajowe.

Gdy w 2016 roku zaprezentowano pierwsze grafiki prezentujące kształty nowego samochodu, wielu ekspertów zwróciło uwagę, że auto przypomina w zasadzie połączenie Maybacha 62 i Rolls-Royce'a Phantoma. Co więcej - produkcja opierała się w dużej mierze na komponentach sprowadzanych z zagranicy, co całkowicie podważało narrację o pełnej suwerenności.

Projekt, który miał budzić dumę z krajowej produkcji i wspierać mocarstwowy wizerunek Rosji, w praktyce okazał się zwykłą wydmuszką. Krytycy pomysłu od samego początku wskazywali, że jego państwowe finansowanie nie jest jasne i w żaden sposób regulowane. Teraz, gdy środki topnieją, wizerunkowy projekt zderza się z realiami gospodarki. Symbol niezależności okazuje się kosztownym przedsięwzięciem, który całkowicie stracił impet.

Rosyjska wizja motoryzacji kontra rzeczywistość

Wschodnie media podkreślają, że decyzja o wstrzymaniu projektu zapadła, gdy ten wciąż wymagał dużych nakładów finansowych - m.in. na rozwój wspólnej platformy dla kolejnych modeli. Resort przemysłu tłumaczy, że w obecnej sytuacji gospodarczej i trwającej wojnie w Ukrainie, wydatki tej skali są trudne do obrony.

Rosyjskie ministerstwo przemysłu i handlu sygnalizuje zmianę priorytetów, stawiając na lokalizację produkcji i ograniczanie kosztów. Innymi słowy - zamiast wielkiego skoku technologicznego - kontrola wydatków i utrzymanie tego, co już działa. W praktyce oznacza to, że państwowa wizja luksusowej motoryzacji musi poczekać - być może do czasu, gdy budżet znów się wyrówna.

Castrol Ikony Motoryzacji. Na wystawie Utopia z Polski, Passat W8 i Multipla Maciej Olesiuk INTERIA.PL