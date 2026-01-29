W skrócie Chorwacja wprowadza nowy elektroniczny system poboru opłat na autostradach od 2027 roku.

Opłaty będą naliczane automatycznie dzięki infrastrukturze rozpoznającej tablice rejestracyjne i sygnały z urządzeń pokładowych.

Rozliczenia za przejazd będą możliwe wyłącznie elektronicznie, z rejestracją online lub w specjalnych punktach.

Chorwackie autostrady od lat należą do najbardziej obciążonych tras w regionie, zwłaszcza na głównych korytarzach prowadzących w kierunku wybrzeża. Duże natężenie ruchu sprawia, że w newralgicznych punktach - przede wszystkim przed bramkami poboru opłat - regularnie tworzą się zatory. Władze Chorwacji zapowiadają zmiany, które mają usprawnić przejazdy i ograniczyć korki. Pierwszym etapem jest uruchomienie strony internetowej systemu Crolibertas, który obejmie 1340 kilometrów dróg, w tym kluczowe trasy prowadzące do Dalmacji.

Nowy system poboru opłat w Chorwacji

Nowy system ma całkowicie zmienić sposób korzystania z autostrad. Zamiast zatrzymywania się przy bramkach i płacenia u kasjera, opłaty będą naliczane automatycznie. Podstawą działania systemu będą rozwiązania typu "multi-lane free flow", czyli infrastruktura umożliwiająca przejazd bez zwalniania i bez szlabanów.

Na autostradach montowane będą specjalne bramownice wyposażone w kamery i czujniki. Urządzenia te pozwolą zarówno na automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, jak i na odczyt sygnałów z urządzeń pokładowych. Łącznie przewidziano instalację 212 portali, z czego najwięcej na trasie A1 Zagrzeb-Split-Dubrownik.

Co ważne - Chorwacja pozostaje przy systemie opłat zależnych od faktycznie przejechanego dystansu - bez wprowadzania winiet czasowych. Dla kierowców samochodów osobowych i motocykli do 3,5 tony przewidziano dwa sposoby rozliczania. Pierwszy opiera się na systemie ALPR, czyli automatycznym rozpoznawaniu numerów rejestracyjnych, połączonych z wybraną metodą płatności. Druga opcja to korzystanie z urządzenia pokładowego ENC, działającego jak transponder, który sam nalicza opłaty podczas jazdy. W przypadku ciężarówek i autobusów powyżej 3,5 tony transponder ma być obowiązkowy.

Rozliczenie za przejazd wyłączenie elektronicznie

Nowy system zakłada wyłącznie rozliczenia elektroniczne - poprzez aplikację, karty lub konta powiązane z pojazdem albo urządzeniem. Rejestracja będzie możliwa online, a w kolejnych etapach także w specjalnych punktach ułatwiających szybki start w systemie kierowcom z zagranicy. Oznacza to, że przygotowanie do przejazdu będzie trzeba wykonać wcześniej lub przy wjeździe na autostradę, ale bez klasycznego postoju przy bramkach.

System Crolibertas, kompatybilny z europejskim EETS, realizowany jest przez chorwackiego operatora autostrad HAC w formule unijnej. Projekt finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy, a jego koszt wyniósł blisko 80 mln euro. Najbliższe miesiące upłyną pod znakiem testów i stopniowego wdrażania nowych rozwiązań.

