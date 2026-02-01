W skrócie Rząd przygotowuje zmiany umożliwiające składanie wniosków o prawo jazdy w pełni online.

System będzie automatycznie pobierał dane z państwowych rejestrów, ograniczając liczbę formalnych błędów.

Nowe rozwiązania przewidują także obsługę osób wykluczonych cyfrowo w urzędach, bez drukowania dokumentów.

Wniosek o prawo jazdy całkowicie online

Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że trwają prace nad pełną cyfryzacją procesu składania wniosków o wydanie prawa jazdy. Nowy model zakłada całkowite odejście od papierowych formularzy na rzecz jednolitego procesu elektronicznego.

Po zalogowaniu się do systemu kierowca wypełni wniosek online, dokona elektronicznej opłaty i zatwierdzi dokument bez wychodzenia z domu. Usługa ma być dostępna zarówno przez platformę rządową, jak i w aplikacji mObywatel.

Prawo jazdy przez internet - jak będzie działać system?

Kluczową zmianą ma być automatyczne pobieranie danych z rejestrów państwowych, w tym z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Obywatel nie będzie musiał ręcznie wpisywać informacji, które administracja już posiada. Dane będzie można sprawdzić i w razie potrzeby edytować przed wysłaniem wniosku.

Resort infrastruktury podkreśla, że nowe formularze projektowane są z myślą o prostocie i czytelności. Wbudowane mechanizmy walidacji mają ograniczyć liczbę błędów formalnych, które dziś często wydłużają procedurę nawet o kilka tygodni.

Koniec papieru także w urzędzie

Cyfryzacja nie oznacza likwidacji obsługi stacjonarnej. Projekt przewiduje rozwiązania dla osób wykluczonych cyfrowo. W takim przypadku obywatel nadal będzie mógł zgłosić się do wydziału komunikacji, ale cały proces również odbędzie się w systemie elektronicznym.

Urzędnik wprowadzi dane do formularza online, a wniosek zostanie zatwierdzony podpisem złożonym na urządzeniu typu signature pad. Dokumenty nie będą drukowane ani archiwizowane w wersji papierowej.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Podstawą reformy jest projekt ustawy przygotowywany w Ministerstwie Cyfryzacji, wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów pod numerem UDER87. Przyjęcie projektu przez rząd zaplanowano na II kwartał 2026 r.

Zmiany mają stworzyć ramy prawne dla modernizacji systemu CEPiK oraz rozszerzenia e-usług dotyczących nie tylko prawa jazdy, ale także rejestracji pojazdów. To element szerszej reformy, której celem jest uproszczenie procedur administracyjnych dla kierowców.

