W skrócie Ostatnie dwa lata w europejskiej motoryzacji przyniosły wyraźne załamanie i rekordową skalę zwolnień.

Sektor motoryzacyjny w Polsce, silnie związany z produkcją części, odczuwa pogorszenie kondycji finansowej i rosnące zagrożenie utraty miejsc pracy.

Technologiczna transformacja motoryzacji oraz elektryfikacja zmieniają strukturę branży, co prowadzi do eliminacji tradycyjnych kompetencji.

Od kilku lat europejska motoryzacja zmaga się z poważnymi zmianami. Słabsza sprzedaż nowych samochodów, coraz wyższe koszty działalności oraz niejasne regulacje sprawiają, że w branży narasta fala zwolnień. Co istotne, kryzys nie dotyka jedynie samych producentów aut - najmocniej odczuwają go firmy dostarczające komponenty i technologie, które stanowią podstawę całego łańcucha dostaw, szczególnie w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.

140 zwolnień dziennie. Firmy w trybie przetrwania

W rozmowie z PAP prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Tomasz Bęben zwraca uwagę, że tempo redukcji zatrudnienia jest alarmujące. "W ciągu zaledwie dwóch lat europejskie firmy ogłosiły redukcję 104 tysięcy miejsc pracy, co oznacza średnio ponad 140 zwolnień dziennie" - podkreśla. Jego zdaniem to dowód na strukturalny reset całej branży, na który polityka publiczna nie nadąża z odpowiedzią.

Źródeł problemu jest kilka i działają jednocześnie: słaby popyt na nowe auta, presja kosztowa, drożejąca energia oraz brak stabilnych i przewidywalnych ram regulacyjnych. Taka kumulacja czynników sprawia, że wiele wyspecjalizowanych firm zamiast planować inwestycje, skupia się na przetrwaniu.

Kryzys dotyka także Polskę. Kondycja branży spada

Zmiany zachodzące w europejskiej motoryzacji w dużym stopniu uderzają także w Polskę, która od lat uchodzi za ważny "hub" produkcji części samochodowych w UE. Według danych GUS po II kwartale 2025 roku wyraźnie pogorszyła się sytuacja finansowa branży, a rentowność firm spadła względem ubiegłego roku. Coraz częściej pojawiają się również informacje o planowanych zwolnieniach w zagranicznych koncernach posiadających w Polsce swoje fabryki.

Dodatkowym sygnałem ostrzegawczym są czasowe wstrzymania produkcji. Jak zauważa Bęben, zagrożenie dotyczy nie tylko miejsc pracy, ale także utraty kompetencji i zdolności wytwórczych, które budowano przez dekady. Jeśli więc dziś znikną z rynku, nie wrócą nań w kolejnych cyklach koniunkturalnych.

Nasz kraj jest jednym z filarów europejskiego łańcucha dostaw części motoryzacyjnych, dlatego odczujemy ten kryzys szczególnie silnie. Mówię nie tylko o ryzyku redukcji zatrudnienia, ale też o trwałej utracie zdolności produkcyjnych, know-how i inwestycji, które przez lata budowały konkurencyjność naszej gospodarki

Technologiczna transformacja. Polska nie nadąża za zmianami

Wyzwania potęguje technologiczna transformacja motoryzacji. Polski sektor jest silnie związany z napędami spalinowymi, od których zależą setki tysięcy miejsc pracy. Elektryfikacja oznacza eliminację wielu klasycznych komponentów, a nowe obszary - jak produkcja baterii - nie zawsze rozwijają się tam, gdzie funkcjonowały dotychczasowe fabryki.

Eksperci podkreślają, że zmiana jest nieunikniona, ale bez równoległych działań wzmacniających konkurencyjność przemysłu może mieć charakter destrukcyjny. W przeciwnym razie Europa, w tym Polska, ryzykuje rolę wyłącznie rynku zbytu dla technologii rozwijanych poza UE.

