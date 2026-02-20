Spis treści: Patryk Jaki zaparkował na zakazie? Czy na zakazie zatrzymywania można się zatrzymać? Co grozi za parkowanie na zakazie parkowania?

Patryk Jaki zaparkował na zakazie?

Patryk Jaki miał dopuścić się wykroczenia rankiem 19 lutego przy ulicy Corazziego w Warszawie. Po zaparkowaniu Volvo S90 polityk miał spojrzeć na znak, a następnie udać się do znajdującej się nieopodal siedziby jednej ze stacji telewizyjnych - informował portal salon24.pl, który jako pierwszy poinformował o sprawie. Obsługująca ruch w kierunkach ulica jest dość wąska i dlatego parkować samochody (prostopadle do drogi) można tylko po jednej stronie. Po drugiej obowiązuje znak B-36, czyli "zakaz zatrzymywania się".

Wszystko wskazuje na to, że polityk poniesie karę za parkowanie na zakazie. Dziennikarz Radia ZET ustalił, że stołeczna policja już zajmuje się badaniem tego zdarzenia. W tym celu zabezpieczone zostaną nagrania z monitoringu. Sam Patryk Jaki póki co nie odniósł się do sprawy.

Czy na zakazie zatrzymywania można się zatrzymać?

Znak B-36 obecny jest w miejscach, gdzie unieruchomienie pojazdu, niewynikające z warunków drogowych lub ruchu, mogłoby stwarzać zagrożenie lub utrudniać przepływ pojazdów. Zakaz zatrzymywania się ma postać dwóch krzyżujących się czerwonych linii na niebieskim tle. W praktyce oznacza to, że za tym znakiem odpada np. zatrzymanie się, by ktoś wysiadł, o ile nie ma ku temu przyczyny wynikającej z warunków na drodze. Czasami jednak pod znakiem znajdują się tabliczki informujące o wyjątkach, np. w weekendy.

Jeżeli zakaz nie zostanie wcześniej odwołany, co do zasady obowiązuje do najbliższego skrzyżowania (z określonym wyjątkiem dotyczącym skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, gdy wlot drogi poprzecznej jest tylko z lewej strony). Kierowcy najczęściej spotykają też tabliczki ze strzałkami, które porządkują przebieg zakazu: T-25a wskazuje początek, T-25b - kontynuację, a T-25c - odwołanie zakazu.

Co grozi za parkowanie na zakazie parkowania?

Parkowanie na zakazie zatrzymywania się nie wiąże się ze zbyt odczuwalną karą. Kierowca zostaje ukarany mandatem w wysokości 100 zł, jego konto zostaje obciążone jednym punktem karnym.

