Patryk Jaki złapany na gorącym uczynku. Sprawą zajmuje się policja
Patryk Jaki miał pozostawić swój samochód na jednej z wąskich warszawskich ulic, po stronie objętej zakazem parkowania. Czy zostanie ukarany za wykroczenie?
Spis treści:
- Patryk Jaki zaparkował na zakazie?
- Czy na zakazie zatrzymywania można się zatrzymać?
- Co grozi za parkowanie na zakazie parkowania?
Patryk Jaki zaparkował na zakazie?
Patryk Jaki miał dopuścić się wykroczenia rankiem 19 lutego przy ulicy Corazziego w Warszawie. Po zaparkowaniu Volvo S90 polityk miał spojrzeć na znak, a następnie udać się do znajdującej się nieopodal siedziby jednej ze stacji telewizyjnych - informował portal salon24.pl, który jako pierwszy poinformował o sprawie. Obsługująca ruch w kierunkach ulica jest dość wąska i dlatego parkować samochody (prostopadle do drogi) można tylko po jednej stronie. Po drugiej obowiązuje znak B-36, czyli "zakaz zatrzymywania się".
Wszystko wskazuje na to, że polityk poniesie karę za parkowanie na zakazie. Dziennikarz Radia ZET ustalił, że stołeczna policja już zajmuje się badaniem tego zdarzenia. W tym celu zabezpieczone zostaną nagrania z monitoringu. Sam Patryk Jaki póki co nie odniósł się do sprawy.
Czy na zakazie zatrzymywania można się zatrzymać?
Znak B-36 obecny jest w miejscach, gdzie unieruchomienie pojazdu, niewynikające z warunków drogowych lub ruchu, mogłoby stwarzać zagrożenie lub utrudniać przepływ pojazdów. Zakaz zatrzymywania się ma postać dwóch krzyżujących się czerwonych linii na niebieskim tle. W praktyce oznacza to, że za tym znakiem odpada np. zatrzymanie się, by ktoś wysiadł, o ile nie ma ku temu przyczyny wynikającej z warunków na drodze. Czasami jednak pod znakiem znajdują się tabliczki informujące o wyjątkach, np. w weekendy.
Jeżeli zakaz nie zostanie wcześniej odwołany, co do zasady obowiązuje do najbliższego skrzyżowania (z określonym wyjątkiem dotyczącym skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, gdy wlot drogi poprzecznej jest tylko z lewej strony). Kierowcy najczęściej spotykają też tabliczki ze strzałkami, które porządkują przebieg zakazu: T-25a wskazuje początek, T-25b - kontynuację, a T-25c - odwołanie zakazu.
Co grozi za parkowanie na zakazie parkowania?
Parkowanie na zakazie zatrzymywania się nie wiąże się ze zbyt odczuwalną karą. Kierowca zostaje ukarany mandatem w wysokości 100 zł, jego konto zostaje obciążone jednym punktem karnym.