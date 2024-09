W komentarzu dla "Rzeczpospolitej" Jakub Bogucki, analityk rynku portalu e-petrol.pl zaznaczył, że średnia cena wciąż jest powyżej 6 zł, ale na niektórych stacjach już można zobaczyć piątki z przodu na pylonach. Wskazał on również na czynniki, które mogą doprowadzić do dalszych spadków. Według niego znaczenie ma tutaj słaba kondycja światowej gospodarki, a w szczególności amerykańskiej i chińskiej. To owocuje mniejszym niż oczekiwano popytem na ropę i paliwa, co z kolei przekłada się na spadki cen.

Ekspert zaznaczył również, że z racji na huragany w rejonie Zatoki Meksykańskiej może w najbliższym czasie dojść do "chwilowego" wyhamowania spadków. Zaznaczył jednak, że do końca roku nie powinny one doprowadzić do zatrzymania obniżek cen. Ekspert ostudził również entuzjazm tych, którzy mieli nadzieję na duże spadki kosztów tankowania. Według niego obniżki poniżej 6 zł nie powinny być większe niż kilkanaście groszy.