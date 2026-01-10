Ograniczenie do 100 km/h na autostradach? To dopiero początek

W skrócie Bank Światowy rekomenduje zaostrzenie limitów prędkości na europejskich drogach, w tym do 100 km/h na autostradach.

Część krajów, takich jak Czechy i Austria, rozważa zwiększenie lub zniesienie niektórych ograniczeń prędkości, powołując się na nowe technologie i bezpieczeństwo nowoczesnych samochodów.

Debata wokół zmian w limitach prędkości podzieliła państwa europejskie, prowadząc do różnorodnych rozwiązań na poziomie krajowym.

Europa chce zaostrzenia limitów prędkości

Zmiany w limitach prędkości od dłuższego czasu są jednym z głównych tematów debat w Europejskiej Radzie Bezpieczeństwa Transportu. W wielu państwach, takich jak Walia (wchodząca w skład Zjednoczonego Królestwa), Holandia czy Włochy, ograniczenie do 30 km/h w strefach miejskich stało się już standardem. Eksperci Banku Światowego przekonują jednak, że dopiero rozszerzenie tych regulacji na drogi ekspresowe i autostrady przyniosłoby wyraźną poprawę bezpieczeństwa.

Nowe limity prędkości w Europie? 100 km/h na autostradzie

Jak wskazuje ostatni raport Banku Światowego, kluczowym czynnikiem wpływającym na liczbę ofiar śmiertelnych jest prędkość rozwijana na autostradach i trasach ekspresowych. W odpowiedzi analitycy instytucji zaproponowali zestaw przykładowych limitów, które mogłyby znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa. Obejmują one wszystkie rodzaje dróg:

30 km/h - drogi, na których mogą występować kolizje z innymi samochodami, pieszymi i rowerzystami.

50 km/h - drogi ze skrzyżowaniami, na których mogą występować zderzenia boczne z innymi samochodami

70 km/h - drogi krajowe lub podmiejskie, na których mogą występować zderzenia czołowe

100 km/h - drogi szybkiego ruchu oraz autostrady (o ograniczonym dostępie)

Nie wszyscy popierają pomysł zaostrzenia przepisów

Choć rekomendacje ekspertów Banku Światowego mają charakter orientacyjny, nie można wykluczyć ich przyszłego wdrożenia. Instytucja od lat finansuje projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wspiera lokalne urzędy transportu w procesach decyzyjnych. Jej opinie były już wielokrotnie brane pod uwagę przez państwa europejskie.

Nie wszystkie państwa podążają jednak w tym samym kierunku. Czechy zdecydowały się na podniesienie limitu prędkości do 150 km/h na nowym odcinku autostrady w okolicach Czeskich Budziejowic. Tamtejsze władze przekonują, że nowoczesne trasy, wyposażone w systemy monitoringu i zarządzania ruchem, umożliwiają bezpieczną jazdę z większą prędkością.

Podobne rozwiązania rozważa również Austria. Od lat opowiada się za nimi Partia Wolności (FPÖ), argumentując, że współczesne samochody są znacznie bezpieczniejsze niż te, które poruszały się po drogach w momencie ustalania obecnych limitów. Pierwsze zmiany wprowadzono już w Salzburgu, gdzie z inicjatywy Marlene Svazek zniesiono ograniczenie "Luft-100" na Tauernautobahn.

