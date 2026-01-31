Na pierwszy rzut oka sytuacja wygląda dla kierowców dobrze. Benzyna 95 i olej napędowy potaniały w ostatnim tygodniu o kolejne 5 gr na litrze, a autogaz o 1 gr. Problem w tym, że za tymi spadkami nie stoi już rynek hurtowy, lecz decyzje sieci paliwowych, które zaczęły oddawać własne marże. Tymczasem fundamenty rynku zaczynają się odwracać.

Dlaczego ceny paliw jeszcze spadają mimo drożejącej ropy

Średnie ceny detaliczne na koniec stycznia wynoszą:

benzyna 95: 5,59 zł za litr

diesel: 5,93 zł za litr

LPG: 2,67 zł za litr

To dziewiąty tydzień z rzędu, w którym kierowcy widzą spadki. Jednak - jak podkreślają analitycy e-petrol.pl - nie wynikają one już z taniejącej ropy czy paliw w hurcie. Od połowy stycznia ceny hurtowe zaczęły rosnąć, ale sieci paliwowe zdecydowały się chwilowo nie przerzucać tego na klientów, obniżając własne marże. To oznacza jedno: przestrzeń do dalszych obniżek praktycznie się wyczerpała.

Ceny paliw w hurcie rosną. Jak kurs złotego wpływa na ceny na stacjach

Na rynku hurtowym trend jest już wyraźnie wzrostowy. Metr sześcienny benzyny 95 kosztuje 4299 zł - o 10 zł więcej niż tydzień wcześniej. Olej napędowy podrożał o 10,20 zł do 4596 zł za metr sześcienny.

Jedynym czynnikiem, który w tej chwili hamuje wzrost cen przy dystrybutorach, jest mocny złoty. To on ogranicza skutki drożejącej ropy na rynkach światowych. Problem w tym, że kurs walut nie jest w stanie na dłużej przykryć presji surowcowej.

Dlaczego ropa drożeje i co to oznacza dla cen benzyny i diesla w Polsce

Cena ropy Brent wróciła w okolice 70 dolarów za baryłkę. To nie jest przypadek.

Rynek wycenia obecnie tzw. premię geopolityczną, związaną z ryzykiem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Szczególnie nerwowo inwestorzy reagują na zapowiedzi Iranu dotyczące możliwych działań w rejonie Cieśniny Ormuz - przez którą przechodzi około 20 proc. światowych dostaw ropy i ponad jedna trzecia globalnego handlu LNG.

Nawet krótkotrwałe zakłócenia w tym wąskim gardle światowej energetyki mogłyby natychmiast przełożyć się na ceny paliw w Europie.

Spadek wydobycia ropy na świecie może podnieść ceny paliw w Europie

Do napięć geopolitycznych dochodzi realny spadek podaży. W styczniu produkcja ropy na świecie została ograniczona o około 1,5 mln baryłek dziennie z powodu problemów w Kazachstanie, Rosji i Wenezueli. Arktyczne mrozy w USA mogą dodatkowo zdjąć z rynku kolejne 340 tys. baryłek dziennie.

To oznacza, że globalny bilans ropy staje się coraz bardziej napięty - dokładnie w momencie, gdy ceny detaliczne w Polsce są sztucznie utrzymywane nisko.

Prognoza cen paliw na luty 2026. LPG, benzyna i diesel

Według e-petrol.pl w pierwszym tygodniu lutego ceny na stacjach powinny mieścić się w przedziałach:

benzyna 95: 5,53-5,64 zł za litr

diesel: 5,90-6,01 zł za litr

LPG: 2,65-2,72 zł za litr

W praktyce oznacza to, że potencjał do dalszych spadków jest minimalny, a w przypadku autogazu ryzyko wzrostu cen jest największe. LPG reaguje na zmiany hurtowe szybciej niż benzyna i diesel, a przy rosnącej ropie i drożejącym hurcie to właśnie ten segment zwykle jako pierwszy "oddaje" wcześniejsze obniżki.

Czy paliwa w lutym będą droższe? Co czeka kierowców w Polsce

Styczeń dał kierowcom wrażenie stabilizacji i taniego tankowania. Luty może to szybko zweryfikować. Obniżki na stacjach nie wynikają już z taniejącej ropy, lecz z krótkotrwałej gry marżami. A fundamenty rynku - ropa, geopolityka i globalna podaż - przesuwają się w stronę droższego paliwa.

Dlatego właśnie kierowcy z LPG, którzy w ostatnich tygodniach cieszyli się relatywnie tanim tankowaniem, mogą być pierwszą grupą, która odczuje, że wielotygodniowa seria spadków właśnie się kończy.

