Wykroczenia wobec pieszych są zdecydowanie plagą na polskich drogach. Nawet pomimo zaostrzenia przepisów i kar związanych z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, nadal bardzo często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji.

To kolejne nagranie, które pokazuje, że kierowcy nadal bagatelizują przepisy i zagrożenia związane bezpośrednio w wyprzedzaniem lub omijaniem innych pojazdów tuż przed przejściem dla pieszych.

Kamery zamontowane w autobusie miejskim zarejestrowały niebezpieczną sytuację, do której doszło na ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze. Kierowca autobusu zatrzymał pojazd, chcąc umożliwić przejście pieszej, która zbliżała się do pasów. Gdy kobieta weszła na zebrę na lewym pasie pojawił się Opel, który ominął autobus i niemal potrącił pieszą. Do wypadku nie doszło tylko dlatego, że wykazała się refleksem i zdążyła się zatrzymać.