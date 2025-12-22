Spis treści: Czy są jeszcze kontrole na granicy z Niemcami? Jakie dokumenty są potrzebne, żeby wjechać do Niemiec? Jakie przepisy drogowe w Niemczech w 2026 roku? Ile alkoholu można przewieźć do Niemiec? Podatek od samochodu w Niemczech. Co się zmieni w 2026 roku? Droższe paliwo i ubezpieczenie w Niemczech w 2026 r.?

Czy są jeszcze kontrole na granicy z Niemcami?

Oczywiście trzeba pamiętać o wciąż prowadzonych kontrolach granicznych (obecnie przedłużonych do marca 2026 roku). Co więcej, funkcjonariusze mogą sprawdzić podróżujących danym autem nie tylko na samym przejściu granicznym, ale także na 30-kilometrowej strefie przygranicznej. Podróżni powinni przygotować wymagane dokumenty, czyli dowód osobisty, paszport.

Dodatkowo warto też mieć na uwadze, że w samych Niemczech od 19 grudnia zaczynają się ferie świąteczne, które, w zależności od landu, potrwają do 10 stycznia 2026 roku. To znacząco wpłynie na natężenie ruchu na drogach naszych zachodnich sąsiadów. Ponadto trzeba pamiętać, że 1 stycznia (we wszystkich krajach związkowych) i 6 stycznia (w Badenii-Wirtembergii, Bawarii i Saksonii-Anhalt) to, podobnie jak w Polsce, dni wolne od pracy. W okolicach tych dni również należy spodziewać się większego ruchu.

Jakie dokumenty są potrzebne, żeby wjechać do Niemiec?

Obywatele Polski mogą przekroczyć niemiecką granicę na paszporcie, paszporcie tymczasowym lub na dowodzie osobistym. Oczywiście przed wjazdem do Niemiec powinniśmy sprawdzić, czy nasz dokument jest ważny. Własny dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) muszą posiadać również dzieci. Polski MSZ podkreśla, że takie dokumenty, jak np. legitymacja szkolna czy akt urodzenia nie pozwalają na wjazd do Niemiec.

Jakie przepisy drogowe w Niemczech w 2026 roku?

Dla polskich kierowców istotne jest również to, że prawo jazdy wydane w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia do prowadzenia samochodu w kraju naszych zachodnich sąsiadów. Musi być to jednak fizyczny dokument, ponieważ prawo jazdy w aplikacji mObywatel nie jest honorowane. Niemieckie autostrady są bezpłatne dla samochodów osobowych. Co więcej, osobówki nie obowiązuje na nich ograniczenie prędkości. Istnieje jedynie ograniczenie sugerowane do 130 km/h (chyba, że znaki stanowią inaczej). Poza drogami szybkiego ruchu i terenem zabudowanym dozwolona prędkości wynosi do 100 km/h. W terenie zabudowanym to natomiast 50 km/h.

Podobnie jak w Polsce korzystanie z telefonu trzymanego w ręku w czasie jazdy jest niedozwolone. Rozmowy telefoniczne można prowadzić tylko przez zestaw głośnomówiący. Kierowcy muszą również pamiętać o obowiązkowym wyposażeniu samochodu, czyli trójkącie, apteczce oraz kamizelce odblaskowej.

W Niemczech nie obowiązuje sztywna, która nakazuje kierowcom wymianę opon na zimowe. Prawo zobowiązuje zmotoryzowanych jednak, by dostosowali swoje pojazdy do warunków atmosferycznych. To oznacza, że opony zimowe należy stosować wówczas, gdy występują zimowe warunki, czyli lód, śnieg, błoto pośniegowe. Jeżeli w czasie kontroli drogowej policja uzna, że opony, w które wyposażone jest nasze auto, nie zapewniają bezpieczeństwa, może ukarać nas mandatem.

Trzeba również pamiętać, że w niektórych niemieckich miastach obowiązują tzw. strefy ekologiczne. Mogą do nich wjechać tylko te samochody osobowe i ciężarowe, które zostały oznaczone specjalną plakietką (jej rodzaj jest uzależniony od normy emisji spalin, do której został dostosowany silnik auta). Przekroczenie granicy strefy bez plakietki może skończyć się mandatem.

Ile alkoholu można przewieźć do Niemiec?

Jeśli chodzi o przepisy celne, do Niemiec można przewieźć określoną ilość alkoholu. Uzależniona jest ona jednak od rodzaju trunku. W przypadku spirytusu dozwolone jest 10 litrów. Przewożąc jednak wyroby spirytusowe (np. likier) na teren Republiki Federalnej Niemiec wwieźć już możemy 20 litrów. Gustujący w winach mogą przewieźć do 90 l (ale tylko do 60 l wina musującego). Piwosze mogą natomiast pozwolić sobie na przewiezienie do 110 litrów tego napitku. Osoby palące mogą wwieźć do Niemiec do 800 sztuk papierosów. W przypadku podejrzenia, że towary nie są przewożone na własny użytek, celnicy mogą je zarekwirować i wystawić mandat.

Podatek od samochodu w Niemczech. Co się zmieni w 2026 roku?

W 2026 roku w życie wejdą również istotne zmiany dla właścicieli samochodów w Republice Federalnej Niemiec. W nowym roku podatek od pojazdów (Kfz Steuer) trzeba będzie zapłacić jednorazowo. Nie będzie możliwości rozbijania go na raty. Co ważne, z podatku nie będą zwolnione samochody elektryczne. Władze wprowadziły jednak swego rodzaju "bufor". Jeśli elektryk został zarejestrowany po raz pierwszy do 31 grudnia 2030 roku, nie trzeba będzie płacić podatku przez 10 lat od momentu pierwszej rejestracji. Ważne jest jednak to, że nie będą to identyczne przepisy dla wszystkich, ponieważ ulga wygaśnie 31 grudnia 2035 roku. Z drugiej strony na 2026 rok niemieckie władze szykują przywrócenie programu dopłat do elektryków.

Droższe paliwo i ubezpieczenie w Niemczech w 2026 r.?

W 2026 roku wzrośnie również podatek od emisji dwutlenku węgla z obecnego poziomu 45-55 euro za tonę do 55-65 euro. Podatek jest ustalany na podstawie krajowego systemu handlu emisjami. Zgodnie z nim firmy sprzedające paliwa czy olej opałowy muszą kupić uprawnienia do emisji tych paliw. W ten sposób ustalana jest cena za tonę dwutlenku węgla. To może wiązać się ze wzrostem cen paliw w Niemczech.

Co więcej szykuje się zmiana w wysokości składek ubezpieczeniowych. Nowe stawki będą oparte na typklasach i regionalklasach publikowanych przez Niemieckie Stowarzyszenie Ubezpieczeniowe (GDV). Jest to roczna korekta oparta na statystykach wypadków szkód. Szacuje się, że w 2026 roku zmiany obejmą ok. 25 proc. kierowców. Dla części oznacza to obniżki, ale spora grupa zapłaci więcej za OC czy AC. Skala wzrostu będzie uzależniona od regionu oraz modelu samochodu.

