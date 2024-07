Wprowadzona w ubiegłym roku ustawa "o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności" z 19 grudnia 2023 wpłynęła na okres ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Zgodnie z jej zapisami, orzeczenia, które zachowały ważność na podstawie ustawy z 9 marca 2023 roku, albo straciły ważność po 5 sierpnia 2023 roku i przed 30 września 2024 roku, zachowują ją tylko do 30 września 2024 roku. Daty te odnoszą się również do kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych wydawanych na podstawie ww. orzeczeń.

Serwis infor.pl, powołując się na dane Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności szacuje, że sprawa może dotyczyć niemal 400 tysięcy osób. Muszą one zgłosić się do urzędów, aby uzyskać nowe orzeczenie.

Trudności z uzyskaniem karty parkingowej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spodziewa się masowego składania wniosków o wydanie nowego orzeczenia pod koniec obowiązywania wrześniowego terminu, co może wydłużyć czas oczekiwania i doprowadzić do sytuacji, w której uprawnieni z powodów formalnych stracą prawo do świadczeń u uprawnień.

Przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności

W związku z tym zagrożeniem, MRPiPS złożył projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, której przepisy mają pozwolić na zachowanie statusu osób niepełnosprawnych przez okres oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia. Oznacza to, że osoby, które nie uzyskają nowego orzeczenia do 30 września tego roku, zachowają prawa do świadczeń i uprawnień, o ile do tego czasu złożą wniosek o wydanie nowego orzeczenia. Przedłużenie będzie obowiązywało maksymalnie do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tą ważność.



Karty parkingowe dla niepełnosprawnych - wydłużenie ważności

Rozwiązanie to wydłuży też ważność przyznanych kart parkingowych. Zgodnie z zasadą "maksymalnie do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tą ważność", osoby, których orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność do 30 września, po złożeniu wniosku przed tym terminem, będą mogły korzystać z przyznanych kart do 31 marca 2025 r.

16 lipca omawiany projekt został przyjęty przez Radę Ministrów. Teraz zajmie się nim Sejm.

Gdzie można złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Wnioski można składać w odpowiednich urzędach miast i gmin. Warto sprawdzić dokładne procedury i wymagane dokumenty na stronach internetowych lokalnych urzędów lub bezpośrednio kontaktując się z nimi.



Co należy przygotować by złożyć wniosek o kartę parkingową?

Przygotowując się do złożenia wniosku, warto upewnić się, że posiada się wszystkie niezbędne dokumenty, w tym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, dokumenty medyczne oraz formularze wniosków dostępne w urzędach.

Ile wynosi mandat za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych?

Kierowca chcący korzystać z miejsc dla niepełnosprawnych, musi pamiętać, że liczy się nie tylko sama karta parkingowa, ale także jej ważność. Co ciekawe, posiadanie nieważnej karty traktowane jest surowej, niż jej brak:

parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych - 800 zł i 6 punktów karnych

parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych i posługiwanie się kartą parkingową w sposób nieuprawniony - 1200 zł i 6 punktów karnych